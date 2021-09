Vaio, sul letto di morte le rubano la fede e gli orecchini d'oro

Un gravissimo episodio si è verificato alcuni giorni fa all’ospedale di Vaio, dove sono stati sottratti a una anziana fidentina ricoverata una paio di orecchini, una fede nuziale e un altro anello. Tutti in oro.

L’anziana, Amalia Basini vedova Basini, ricoverata da giorni e poi deceduta a 88 anni, non se n’è potuta andare con la fede e al dito: un desiderio questo che aveva espresso più volte ai familiari. Uno dei due figli della donna, Marco, dopo avere segnalato il grave fatto ai vertici dell’ospedale, si è recato nella caserma dei carabinieri a sporgere denuncia. Dopo avere raccolto tutte le informazioni, i carabinieri hanno avviato le indagini.

«Mia madre era ricoverata da giorni nel reparto di Medicina interna area rossa, sedata – ha spiegato il figlio Marco – e aveva i suoi orecchini, la fede nuziale, che per lei era sacra, e un anello con tre diamantini che le aveva regalato mio padre. Nel giro di una settimana sono spariti tutti. Domenica 5 settembre sono spariti gli orecchini. Fra l’altro, mia madre aveva compiuto 88 anni proprio il 5 settembre e le aveva fatto visita la sua figlioccia di battesimo, la quale ha notato che mia mamma aveva ancora i suoi orecchini. Il 6 settembre non li aveva più. La domenica successiva, il 12 settembre, mio fratello era andato a fare visita a mia madre e ha visto che aveva al dito sia la fede che l’anello».

Sta di fatto che lunedì scorso anche i due anelli erano spariti. Intorno alle 23 di domenica scorsa, i figli della donna hanno ricevuto una telefonata dall’ospedale per avvertirli che la madre li stava lasciando. «Abbiamo pregato l’addetto dell’agenzia funebre – ha spiegato il figlio Marco - di lasciare al dito di mia madre la fede, mentre l’altro anello ce lo poteva restituire. Con grande stupore, ci ha detto: ”Ma vostra madre non ha più nessun anello”. Eravamo sconvolti, perché lei avrebbe voluto tenere la sua fede al dito, per sempre, come era suo desiderio, perché lei e mio padre si erano voluti tanto bene. Infatti avevamo lasciato la fede anche a mio padre, quando era morto. Sono gesti gravissimi che ci hanno fatto molto male, non tanto per il valore finanziario ma profondamente affettivo. Chi li ha presi dovrebbe vergognarsi».

La direzione dell’ospedale di Vaio è così intervenuta. «Siamo molto dispiaciuti per questo nuovo episodio di furto all’interno dell’ospedale, che i famigliari di una nostra paziente avevano già segnalato alla direzione oltre che alle autorità competenti come doveroso. Ci siamo già attivati per fare tutte le verifiche interne contattando anche le forze dell’ordine per i necessari provvedimenti. Abbiamo inoltre rafforzato l’applicazione delle procedure interne di controllo e sorveglianza. Ricordiamo infine che tutti i pazienti e i loro famigliari al momento dell’accesso in ospedale sono adeguatamente informati sulla necessità di non lasciare oggetti di valore con i ricoverati o nelle camere di degenza».

r.c.