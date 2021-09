Addio a Mirna, la parrucchiera di via Bernini

Una vita per la famiglia e il lavoro: se n’è andata a 59 anni la parrucchiera Mirna Faverzani in Gaibazzi. Era conosciuta e stimata non solo a Fidenza, dove aveva gestito per anni un salone da parrucchiera nella centralissima via Berenini, ma anche a Salso, di dove era originaria e a Pieve Cusignano, dove abitava con la sua famiglia.

Sin da ragazza si era appassionata al mestiere di parrucchiera, che aveva iniziato a svolgere dall’età di 17 anni. Un’ attività questa che non aveva più lasciato. Grazie al suo carattere mite e cordiale, alla sua gentilezza e discrezione, si era attirata una affezionata clientela.

Mirna ha sopportato serenamente la sua malattia, sempre circondata dall’affetto dei suoi cari. Aveva trascorso la sua ultima vacanza al mare, in agosto, proprio insieme alla famiglia. Come ha spiegato il marito Maurizio Gaibazzi, noto e stimato geometra fidentino, sino a pochi giorni fa si sentiva bene e nulla lasciava presagire una fine così repentina. «Adesso ho perso non solo una moglie, ma un’amica, una confidente, una madre speciale – ha sussurrato con un nodo alla gola il marito – e mi resta il ricordo di una donna che ha donato tutto alla sua famiglia. Basti pensare che ci eravamo conosciuti quando lei aveva solo 14 anni e io 18: da allora non ci siamo più lasciati. Fra fidanzamento e 33 anni di matrimonio eravamo insieme da 45anni. Una vita condivisa ogni attimo, con affetto e rispetto reciproco».

Mirna, col marito Maurizio e altri amici, aveva fondato il circolo di Pieve. Nel tempo libero adorava leggere ed era sempre informata su tutto quello che accadeva. Mirna Faverzani ha lasciato il padre Romano, la sorella Elena, il marito Maurizio, il figlio Mattia, i cognati, i nipoti. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15 nella chiesa di Pieve Cusignano. La salma arriverà dall'ospedale Maggiore di Parma.

s.l.