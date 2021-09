Borgotaro, vigile del fuoco muore a 51 anni

Borgotaro una malattia improvvisa, di quelle che purtroppo scrivono verdetti inappellabili, si è portata via la vita di Giorgio Piscina, vigile del fuoco volontario del distaccamento di Borgotaro, persona molto conosciuta e stimata in tutta la vallata per il carattere riservato quanto solare, la gioia di vivere e la disponibilità verso il prossimo. Aveva solamente 51 anni e chiunque l’abbia conosciuto lo definisce «speciale, sempre sorridente, altruista». La notizia, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità della Valtaro nonostante si sapesse che da qualche mese non stava bene, ha scosso la caserma dei pompieri volontari dove era in organico da circa 10 anni, i colleghi di una nota concessionaria di Parma nella cui officina lavorava come meccanico e i tanti compagni di vita, soprattutto gli amici enduristi e gli ex calciatori, tra cui quelli della «Valtarese calcio» dove aveva giocato in terza categoria negli anni ‘80. Piscina, diventato papà di una bimba appena due anni fa, era originario della frazione di Brunelli ma viveva a Borgotaro ed era una colonna portante tanto del distaccamento quanto del volontariato locale: è stato infatti tra gli ideatori della onlus «Amici Vigili del Fuoco di Borgotaro», realtà iscritta al comitato provinciale della Protezione civile e che si è costituita per intervenire con le moto e le motoslitte per soccorrere le persone disperse. «Era il referente del gruppo ed è a lui che si deve l’associazione. Capace di affrontare qualunque situazione che gli si poneva davanti, quando c’era da intervenire non si tirava mai indietro», dicono di lui i colleghi. Messaggi di cordoglio si sono susseguiti ininterrottamente da martedì. L’ultimo saluto si terrà oggi alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Brunelli: gli enduristi, in particolare, si sono dati appuntamento alle 14 di fronte alla camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria e da qui, seguendo il carro funebre, accompagneranno il feretro fino alla chiesa, dove è previsto anche il saluto con picchetto d’onore dei Vvf. Giorgio Piscina lascia la mamma Anna, il papà Giuseppe, la sorella Sandra e la moglie Valentina con l’adorata figlioletta Giulia.

Monica Rossi