Il Cardinal Ferrari, tra fede e coraggio

Giovanna Pavesi

La storia di Anna Mazzucchi e quella della Casa del Fanciullo di Fontanellato, divenuto poi Centro Cardinal Ferrari, si sono incrociate, per la prima volta, nella seconda metà del 1991, quando la Compagnia di San Paolo di Milano, fondata dal cardinale Andrea Carlo Ferrari, decise di onorare il il suo fondatore parmigiano con una struttura che lo ricordasse. Per una serie di circostanze diverse, il nome di Mazzucchi, che era stata professoressa associata di Neuropsicologia clinica, di Riabilitazione neurologica all’Università di Parma e che si occupava di traumi cranici, era risultato quello ideale per pensare a una struttura dedicata alla cura e alla riabilitazione per gravi cerebrolesi.

Insieme all’architetto Alberto Gardoni, la dottoressa studiò l’edificio e le sue potenzialità per organizzare gli spazi e per renderlo a misura di paziente. Fu inaugurato nel 1999 e da quel momento è diventato sede di cura per quei malati e di accoglienza per le loro famiglie.

A distanza di 30 anni, Mazzucchi, che quella struttura l’ha diretta dal 2000 al 2003, come primaria e direttrice scientifica, ha curato il volume «Da Casa del Fanciullo e della Madonna di Fontanellato a Centro Cardinal Ferrari. Una storia di fede e di coraggio», pubblicato da Monte Università Parma editore.

«Dal 1991 al 1999 ho vissuto degli anni entusiasmanti per certi aspetti e faticosi per altri - racconta la dottoressa, bresciana di nascita ma a Parma dal 1969 -. Nei periodi più ricchi di incertezze, ci siamo interessati alla storia passata di questo edificio e abbiamo scoperto la sua vicenda articolata e molto complessa, con degli episodi che si susseguivano e che raccontavano le modalità con cui è stato costruito». Perché prima di diventare Centro Cardinal Ferrari, la Casa del Fanciullo, a fianco del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Fontanellato, edificata negli anni ‘30, grazie alla determinazione di padre Giacinto Mazzetti, dal 1948 al 1982 accolse orfani e bambini soli (che vennero educati dalle suore imeldine e dai frati domenicani). E Mazzucchi, grazie agli appunti presi nel tempo, alle fotografie e ai frammenti di vita rimasti incastrati a quelle pareti, ha raccontato la vicenda umana di quel luogo, un pezzo dopo l’altro, scoprendo «le fatiche» e «la fede incrollabile» di padre Mazzetti e la faticosa inaugurazione dell’orfanotrofio nel 1955.

«Ogni volta che a Fontanellato incontravo qualcuno che aveva collaborato nell’istituto, come un portinaio o un insegnante di quei bambini, tutti mi raccontavano un elemento in più e la storia diventava sempre più affascinante e complessa: ogni pezzo era a sé ed era come se fosse in sospeso», aggiunge Mazzucchi che, negli anni ‘90, prima che iniziassero i lavori (la struttura era in stato di abbandono dal 1982), fotografò tutti gli affreschi delle stanze. «In quegli anni ho scoperto le storie di persone di grande spessore e fede, che hanno letteralmente messo un pezzo della loro vita in quella struttura - continua la dottoressa -. Ogni storia mi ha affascinato, coinvolgendomi in un percorso dal quale non sono mai riuscita a sganciarmi, fino a quando non si è realizzato (sorride, ndr)».

Il libro, iniziato circa 25 anni fa e terminato nel 2020, è stato scritto durante il lockdown. «I primi otto capitoli li ho scritti via via che venivo a contatto con questa realtà incredibile del passato, quando raccoglievo tantissime notizie e ne rimanevo a bocca aperta -spiega Mazzucchi, che poi ha interrotto la stesura -. Quando Patrizia Baldini (che si è occupata di uno dei capitoli e di alcune illustrazioni, ndr) mi chiese dove fosse finito il libro, in cantina e in garage trovai degli scatoloni pieni di materiale e mi ricordai di aver scritto dei capitoli a computer, in un formato vecchissimo, che ha recuperato mia nipote. Con il lockdown ho terminato il lavoro».

E così testimonianze, immagini, diapositive, documenti e progetti, da gennaio 2021 hanno composto il libro. «Sono riuscita a mettere insieme tutti i frammenti di storia con scrupolo e precisione grazie all’aiuto di Manuela Cacchioli, di Mup, che per sei mesi è stata una compagna di viaggio eccezionale e che non mi ha dato tregua, pretendendo precisione nelle ricostruzioni e passando al setaccio ogni capitolo (ride, ndr)», specifica l’autrice, che, dopo aver lasciato la direzione del Centro Cardinal Ferrari, è stata consulente della Fondazione Don Gnocchi (come direttrice del Centro Santa Maria ai Servi di Parma, come responsabile del coordinamento e poi come direttrice del Dipartimento per la cura e la riabilitazione delle gravi cerebrolesioni acquisite).

«Il Centro è un pezzo importante della mia vita, che mi ha fatto fare un salto di qualità sul piano professionale e umano, che non avrei potuto fare rimanendo in Clinica neurologica, con i miei cinque letti - conclude Mazzucchi -. Al Centro Cardinal Ferrari sono passata alla gestione di una struttura dove c’erano pazienti gravissimi e avevo la responsabilità di strutturare dei percorsi riabilitativi innovativi, che allora non c’erano. Ho messo intenzionalmente le parole fede e coraggio nel titolo, perché ogni volta la fede profonda e il coraggio hanno retto gli scossoni. Tutte queste persone, prima con l’orfanotrofio e poi con il centro, si sono impegnate credendoci sempre. Profondamente».