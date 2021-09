La Cina in tribunale perde il primo round

È il proverbiale caso di Davide contro Golia. Ma stavolta non si combatte con fionda e parecchia astuzia, ma con marche bollate e documenti in ideogrammi. Il bello è che il finale, come nel duello biblico, è ancora tutto da scrivere.

Che qualcuno avesse pensato di citare il Ministero della Sanità della Repubblica Popolare Cinese chiedendo i danni per la diffusione della pandemia di Covid si è già scritto. E parecchi organi di stampa hanno raccontato della causa intrapresa dallo stato a stelle e strisce del Missouri o da alcune associazioni nel nostro Paese contro il ministero con sede a Pechino.

Ma stavolta c'è qualcosa in più: ed è un colpo di scena assolutamente parmigiano. Sì, perché nelle scorse ore il tribunale della nostra città ha stabilito che la Repubblica Popolare Cinese è contumace nel provvedimento di una società operante nel settore dei petroli che ha citato, appunto, il governo del paese del Dragone per le sue gravi responsabilità nel non avere tempestivamente segnalato all’Oms il diffondersi del virus e i suoi effetti letali.

Una sfumatura da addetti ai lavori? Un dettaglio da cultori del diritto? No, per nulla. Perché questa decisione, banalizzando per i non giuristi, ha un valore sconcertante. Perché come spiega l'avvocato Giovanni Franchi, «indica che si può agire contro la Cina».

L'avvocato, che con i colleghi Paolo Buzzi e Francesca Surano ha presentato il 16 settembre 2020 l'atto di citazione, ha poi portato avanti la sua azione secondo quanto previsto, tanto che il documento, ovviamente tradotto in mandarino, è stato affidato al nostro Ministero perché lo trasmettesse alla controparte cinese che, tuttavia, ha risposto come quasi tutti si aspettavano. Ovvero rigettandolo e giustificandosi con il fatto che tale notifica sarebbe «lesiva della sovranità della Cina».

«Ma la sentenza del tribunale di Parma cambia tutta la prospettiva - spiega l'avvocato Franchi, che con i colleghi forma il pool di esperti di Konsumer Emilia Romagna -. Questo perché, dichiarando la contumacia, il tribunale ha implicitamente superato tale eccezione, annullando il giudizio per cui la causa di un privato contro uno Stato sarebbe impossibile. La giurisprudenza, compresa quella della Corte costituzionale, è infatti ormai dell’opinione che non vi è difetto di giurisdizione quando siano stati lesi diritti costituzionali, come quello alla salute e alla libera iniziativa economica».

Ed è inutile sottolineare come l'epidemia di Covid abbia minato la salute di tanti e arrecato un danno economico incalcolabile. Che secondo la causa intrapresa dalla azienda petrolifera qualcuno, a Pechino, ora dovrebbe compensare.

«Insomma, la pronuncia del tribunale - prosegue l'avvocato - benché sintetica, è comunque importantissima, perché rende evidente che qualsiasi privato abbia subito un danno economico o fisico a causa del Covid possa agire contro la Cina senza preoccuparsi di andare contro la sovranità della stessa».

Inutile dirlo: le conseguenze potrebbero essere devastanti. Chi ha perduto un familiare sarebbe quindi in grado di pretendere i danni, chi ha visto la propria impresa collassare sotto i colpi della pandemia si potrebbe rivalere. E come fanno intendere i legali di Konsumer, «si potrebbe ora pensare ad una class action per chi ha subito danni» in quegli aspetti più delicati: la salute e il lavoro.

«In questo senso le responsabilità della Cina - concludono gli avvocati Franchi, Surano e Buzzi - sono incontestabili. Quel Paese non ha creato intenzionalmente una pandemia globale, ma le sue infrazioni ne sono certamente la causa. Quindi per ora prendiamo atto della decisione del tribunale e proseguiamo la nostra battaglia. Sappiamo benissimo che questo risultato non ci mette in condizione di parlare di una causa vinta. Ma è anche vero che ora qualunque privato potrà portare quel Paese in giudizio». Davide contro Golia: siamo tutti curiosi di sapere come potrà andare a finire.

Luca Pelagatti