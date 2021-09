Pd-Effetto Parma, il documento che mette in crisi l'intesa

Il «modello Bonaccini» rischia di naufragare. A Parma, quell'alleanza larga che ha permesso al presidente della Regione di rivincere elezioni tiratissime rischia di non vedere la luce. Italia viva, Azione, 5 Stelle e Verdi non fanno a gara per stringere accordi con i dem. Ma anche l'intesa fra il Pd ed Effetto Parma in vista delle elezioni amministrative del 2022 è appesa a un filo, a dispetto dell'ottimismo sfoggiato dai vertici del partito. E mentre i big del Pd - vedi il ministro del Lavoro, Andrea Orlando - bollano le primarie come il miglior modo per «sfasciare» un'alleanza che sta nascendo, c'è una parte del partito che continua a pretenderle. Uno su tutti è il capogruppo in consiglio comunale, Lorenzo Lavagetto. Almeno altre due persone sarebbero pronte a seguirlo per dar vita a una competizione fra aspiranti sindaci nel centrosinistra.

Ma il tema più caldo per ora resta l'intesa Pd-Effetto Parma, perché un documento proposto dai secondi sta facendo discutere i primi. Lunedì sera, verso mezzanotte, il segretario provinciale Filippo Fritelli ha illustrato il contenuto di questo documento - che sarebbe stato ispirato dall'assessore Michele Alinovi - in cui vengono descritti i successi dell'amministrazione Pizzarotti centrati in questi dieci anni. I riconoscimenti internazionali, il risanamento economico dell'ente sono alcuni punti chiave del testo. Fin qui tutto bene, ma le cose hanno iniziato a complicarsi di fronte all'affermazione che Parma è stata ben governata. Una frase chiave per il sindaco Pizzarotti e i suoi. Della serie: o passa questa versione o salta il tavolo.

Lunedì sera però, le due segreterie non sono riuscite a trovare un accordo al loro interno, tanto che a tentare una mediazione sarebbe intervenuto l'ex senatore, e alfiere del centrosinistra nei mesi caldi dell'amministrazione Vignali, Giorgio Pagliari. Un nome che per qualcuno potrebbe essere quello giusto per la fascia tricolore.

P.Dall.