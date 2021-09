Viale Pasini a una corsia, traffico nel caos

Se, come è stato affermato dal Comune a più riprese, quello della “nuova” pista ciclabile di viale Pasini è un esperimento, allora lo si può già senza indugi considerare fallito dopo soltanto tre giorni di traffico “normale” con la ripresa delle scuole.

Ingorgo gigantesco

Come era ampiamente prevedibile (e come avevamo anche scritto sulla “Gazzetta”), la riduzione a una sola corsia di viale Pasini ha completamente congestionato il traffico in piazzale Santa Croce, creando un gigantesco ingorgo in particolare su viale Vittoria, dove fino alle 9 la coda arrivava addirittura all'altezza di strada del Quartiere. Per un tratto normalmente percorso in 2-3 minuti nelle ore di punta della mattina e del pomeriggio ne servivano ieri almeno 10-15. Il tutto a fronte di una pista ciclabile pressoché deserta (4 le biciclette contate da chi scrive nel giro di mezz'ora), con i ciclisti (anche questo ampiamente prevedibile) che preferiscono percorrere il viale interno del Parco Ducale o comunque il controviale dove si trova il parcheggio.

Bus e ambulanze bloccati

Un problema molto rilevante è rappresentato poi dal blocco dei mezzi pubblici e delle ambulanze, che si ritrovano imbottigliati nel traffico. Se non verrà rivista la scelta di viale Pasini a una sola corsia, è pressoché certo che i mezzi di soccorso (la Croce Rossa ha sede in via Riva e viale Vittoria rappresenta un transito naturale per i suoi mezzi) debbano studiare percorsi alternativi per raggiungere la zona Nord della città, visto che gli ingorghi rischiano di diventare una certezza, piuttosto che una possibilità come avveniva prima del restringimento di viale Pasini.

Il problema del maltempo

Le code, che si sono ripetute anche a fine mattinata e, in misura maggiore, nel tardo pomeriggio, si sono formate in una giornata di caldo e tempo asciutto. Con l'arrivo dell'autunno e le prevedibili giornate di pioggia (che già oggi potrebbe tornare a cadere), il caos nel traffico potrebbe diventare ancora più pesante. Senza contare che anche su via Gramsci la fila dei veicoli in alcuni momenti era rilevante. E dunque, considerato che per i ciclisti c'è un'alternativa sicura a pochi metri di distanza, sarebbe opportuno ripensare a una scelta viabilistica che sembra portare pochi vantaggi agli utenti deboli e molti disagi al traffico veicolare.

Gian Luca Zurlini