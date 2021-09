«I tigli di via Costa arrivano a toccare le case: bisogna potarli»

«Guardi in alto, ci sono rami che toccano le case e altri così bassi che, se piove, quando si passa sui marciapiedi, ci si deve abbassare».

A segnalare alla «Gazzetta» la situazione di via Costa sono alcuni residenti del quartiere. «Sono almeno sei anni che le piante, in particolare i grandi tigli, non vengono potate. Nonostante avessimo già chiesto più volte un intervento», dicono.

Effettivamente, la chioma degli alberi è molto ampia e in diversi casi arriva a sfiorare i balconi o i muri delle abitazioni. «C'è poi tutto il problema legato alle foglie che, cadendo e accumulandosi, ostruiscono in fretta le bocchette di scolo dell'acqua e, nonostante ogni tanto passi la macchina spazzatrice, in caso di temporale non permettono all'acqua di defluire». «Ma allora - si chiede qualcuno - invece di piantare centinaia di nuove piante, non è meglio prima fare manutenzione alle esistenti?».

Stessa situazione in via Pescina e viale Primo Maggio, dove si aggiunge il problema dello stato dei marciapiedi. «Ci sono molti blocchetti di porfido che si sono staccati, creando pericolo soprattutto per le persone anziane». r.c.