Colorno, panchina rossa con targa strappata

Colorno - Ignoti vandali hanno tentato di strappare la targa affissa sulla «panchina rossa» di Colorno, allestita nel parco Le campane di via Pasini e dedicata alle donne vittime di violenze.

Lo ha segnalato il locale gruppo civico Amo Colorno, i cui esponenti sono intervenuti sul luogo «a seguito di diverse segnalazioni di atti vandalici e comportamenti scorretti tenuti da diverse persone, in particolare giovani»: ma l’atto vandalico ai danni della panchina rossa, la cui targa è stata parzialmente divelta, secondo il gruppo civico «è solo l’azione peggiore, tra diversi accessi al parco in monopattino o bicicletta e a velocità sostenuta, nonostante il divieto apposto su un cartello all’ingresso del parco, sino ad un utilizzo scorretto delle altalene e di uno scivolo presenti nell’area di via Pasini. Senza peraltro tralasciare l’abbandono a terra di vari rifiuti – tra cui bottiglie di vetro e mascherine – e i gravi danni inferti ad alcune panchine in legno, le cui assi sono state divelte e gettate anch’esse a terra. All’uscita del parco, auto e moto, incuranti dei limiti di velocità, sfrecciano inoltre a tutta velocità verso via Melloni e la frazione di Vedole».

Il gruppo civico colornese richiede pertanto all’amministrazione comunale un intervento risolutorio di questa situazione, «frutto di comportamenti non soltanto caratterizzati da inciviltà, ma da una vera e propria mancanza di rispetto per tutte quelle donne che hanno perso la vita e per le loro famiglie». m.d.