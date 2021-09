In 65 in quarantena ma per ora nessun focolaio

Giuseppe Milano

Si chiude oggi la prima settimana di lezione per gli studenti di ogni ordine e grado di Parma e provincia e si chiude con un piccolo dato confortante. In settimana non sono stati riscontrati nuovi casi di positività fra gli studenti, almeno sino a questo momento, ed è indubbiamente incoraggiante. «Non significa ancora nulla, è presto per tracciare considerazioni» si affretta subito a dire Francesco D'Aloisio, referente scuola per il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma, anche perché all'interno del mondo della scuola di casi comunque ce ne sono, e non sono purtroppo pochi.

Scuola Europea

In questa settimana di avvio delle lezioni sono rimasti ad esempio in Dad, in quarantena, 43 ragazzi delle terze superiori della Scuola Europea. Fra loro si era registrato un caso di positività la settimana scorsa che, però, stando ai riscontri dei tamponi molecolari, non ha portato fortunatamente ad altri contagi. «Al momento devono però rientrare a scuola ancora in 15 - specifica il dottor D'Aloisio - Il resto degli interessati sono già tornati in classe. Lunedì toccherà agli ultimi».

La «nuova» quarantena

Il caso all'istituto di strada Langhirano è sintomatico delle nuove procedure che frammentano il ritorno in aula fra vaccinati e non vaccinati perché «cambia il tempo di quarantena - spiega il referente scuola Ausl - Il vaccinato può concludere l'isolamento dopo sette giorni, e ovviamente tampone negativo. Per chi non è vaccinato si deve invece attendere il decimo giorno». Questo chiaramente sfaserà il rientro in presenza, come successo appunto alla scuola di strada Langhirano.

I provvedimenti in corso

Oltre ai quindici studenti della Scuola Europea, sono altri cinquanta bimbi e relativi insegnanti tutt'ora a casa perché entrati in contatto con una positività al Covid. Sono tutti casi evidenziati la scorsa settimana e riguardano nidi e materne di Parma e Fontanellato. In città sono 21 alla Scuola dell'Infanzia «Coccinella» del quartiere Montanara, 16 alla scuola dell'Infanzia «La margherita» del quartiere Sidoli e, infine, a Fontanellato, stop alla frequenza per 13 fra bimbi e operatrici dell'asilo nido «Tappeto Volante».

Rientrato allarme all'Ulivi

Hanno invece iniziato l'anno scolastico con due giorni di ritardo gli studenti di una classe del Liceo Ulivi di viale Maria Luigia. Il gruppetto lo scorso sette settembre aveva partecipato ad un incontro preparatorio a scuola e poi era stata riscontrata fra loro una positività. Ma i tamponi dei compagni, effettuati in questi giorni, sono risultati per fortuna tutti negativi e così le lezioni sono iniziate l'altro ieri.

Appello a vaccinarsi

Intanto dall'Ausl arriva nuovamente un appello alla vaccinazioni per gli studenti. «Per la fascia 12-19 anni non c'è nemmeno bisogno della prenotazione - ricorda D'Aloisio - Farlo è fondamentale perché la scuola possa proseguire in presenza». E chissà che questa prima settimana senza nuovi casi non sia già un segnale. «Prematuro dirlo, ma ce lo auguriamo tutti».