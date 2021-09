In pieno lockdown fuggì due volte all'alt dei vigili: patteggia 4 mesi

In pieno lockdown. Ma non si era fatto troppi scrupoli: né per i rischi (sanitari) né per eventuali controlli. E puntualmente, in sella a un motorino, era incappato in due posti di blocco della polizia locale a Pontetaro. Ma in entrambi i casi aveva tagliato la corda. Un paio di giorni dopo, poi, si era anche infilato nel deposito in cui era stato portato lo scooter, finito sotto sequestro, per tentare di staccarne la targa. Insomma, nel giro di due settimane, aveva collezionato i reati di resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato. Non il colpo di testa di un ragazzino, ma di un 61enne - nato a Parma e residente in provincia - che, dopo l'accordo della difesa con il pm, ieri ha chiuso i suoi conti con la giustizia patteggiando 4 mesi. Il giudice gli ha concesso la sospensione della pena.

Mezza età, capelli radi, in sella a un motorino, nella tarda mattinata, non avrebbe certo dato nell'occhio se non fossimo stati in un periodo in cui si poteva uscire solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. All'alt della pattuglia della Municipale, il 21 marzo 2020, aveva tirato dritto. E aveva continuato ad accelerare su quel motorino Aprilia, con una targa di cui era stato denunciato lo smarrimento dal legittimo proprietario. In fuga, nonostante l'auto dei vigili - con tanto di lampeggianti e sirena - alle costole. Aveva imboccato strade contromano e anche uno stretto sottopassaggio pedonale, fino a dileguarsi.

Due settimane dopo era stato intercettato da un'altra pattuglia di vigili, ma ancora una volta aveva tagliato la corda, nonostante uno degli operatori avesse tentato di bloccarlo tenendolo per la giacca. Aveva fatto poca strada, fino all'arrivo davanti a casa. E in ogni caso la polizia municipale conosceva già da qualche giorno il suo nome, avendo verificato le immagini delle telecamere della zona. Controllando il nome sul profilo Facebook corrispondente, era anche emersa l'immagine del motorino, con le due inconfondibili borse portaoggetti montate sul parafango posteriore. Stesso ciclomotore e - soprattutto - identica persona in sella sia il 21 marzo che il 4 aprile, quando era stato raggiunto dai vigili sotto casa.

Lo stesso uomo, tuttavia, che due giorni dopo aveva pensato bene di fare un blitz nel deposito di Fontevivo dove si trovava il motorino sequestrato dalla polizia municipale. Stava armeggiando per staccare la targa, quando il titolare l'aveva visto. Missione fallita. G.Az.