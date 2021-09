La Riserva Mab Unesco dell'Appennino si amplia ed arriva sino alla città di Parma

Giuseppe Milano

Ora non è più solo un riconoscimento al valore ambientale della nostra montagna, ma un premio alle qualità intrinseche di quasi tutto il nostro territorio, dalla via Emilia sino al mare passando per le terre alte di Berceto, Tizzano e Monchio.

Da oggi diciassette territori comunali della nostra provincia, Parma compresa, entrano a far parte della Riserva di Biosfera dell'Appenino Tosco-Emiliano dell'Unesco. Ad Abuja, in Nigeria, il 33° Coordinamento mondiale del programma per l'uomo e la biosfera ha infatti detto sì all'ampliamento della Riserva a 80 municipalità rispetto alle 34 che avevano costituito il primo progetto varato nel 2015.

Oltre a quella di Parma, l'area Unesco ora comprende ampie parti della provincia di Reggio Emilia, la zona montana di Modena, la Lunigiana e la Garfagnana e, in Liguria, il comune di Luni in provincia di La Spezia.

In provincia di Parma sei anni fa erano entrati a far parte della Riserva Mab Corniglio, Monchio, Neviano, Palanzano e Tizzano e parti dei comuni di Berceto, Calestano, Langhirano e Lesignano. Ora l'ampliamento ingloba interamente le parti rimanenti di questi ultimi quattro comuni aggiungendo anche i territori di Collecchio, Felino, Fornovo, Sala Baganza e Terenzo e fette importanti dei territori di Medesano, Noceto e, appunto, Parma. Nel centro capoluogo diventa parte integrante della nuova Riserva tutta la fascia sud delimitata da via Emilia, tangenziale sud e strada Argini.

L'Unesco ha riconosciuto come anche la zona pedemontana e parte della pianura bagnata dai torrenti Parma e Baganza debbano quindi essere parte integrante dell'area perché «unico esempio in Italia di confine climatico euro-mediterraneo, peculiarità che ha generato rapporti unici tra flora, fauna e uomo, che nei millenni hanno plasmato il paesaggio e favorito la genesi di alcuni dei prodotti agroalimentari simboli» della Food Valley.

Nella Riserva è presente oltre il 70% della biodiversità italiana, con alcune eccellenze naturali quali la primula appenninica, il lupo e l’aquila reale. Sono presenti oltre 2000 specie, di cui 122, tra uccelli, anfibi, rettili, mammiferi, pesci ed invertebrati, di interesse conservazionistico.

In tutta la Riserva vivono ora 380.000 persone, di cui 56.000 under 18, e l'Action Plan del progetto prevede di attivare, in particolare per i più giovani, una banca di progetti per promuovere l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Onu anche nei territori dell'allargamento. In più l'obiettivo è quello di rafforzare le «infrastrutture ambientali» creando «corridoi ecologici» dalla città sino alla montagna.

«Il programma Mab, con le sue 700 riserve di biosfera, è uno strumento dell’Unesco di crescente e assoluta attualità, mondiale e locale – aggiunge Fausto Giovanelli, coordinatore della Riserva di Biosfera -. È sempre più chiaro a tutti che “nessuno si salva da solo”. Siamo nel mezzo di un cruciale e necessario cambiamento in tutto il pianeta che tocca e coinvolge direttamente le nostre vite, i nostri territori e le nostre comunità. L’ampliamento della Riserva significa nuove assunzioni di responsabilità, più educazione, scienza, cultura. Il nostro appello, ora, è alle persone: ognuno di noi, ogni comunità, può esserne partecipe e protagonista». Ultimo ma non ultimo, l'appeal turistico di un riconoscimento di fama mondiale.