Nuove ciclabili, è caos in viale Pasini, viale Vittoria e via Spezia

Gian Luca Zurlini

Il primo giorno di pioggia, anche se leggera, ha fatto capire che per il traffico in città si preparano un autunno e un inverno a dir poco difficili. Con problemi aggiuntivi a quelli cronici dovuti alle nuove piste ciclabili, in particolare quelle di viale Pasini e di via Spezia, dove ieri si sono formate code di auto ben più lunghe di quelle che si formavano in passato anche in periodi più critici per la mobilità in città. In pratica, la riapertura delle scuole, abbinata alla ripresa del lavoro negli uffici ha messo in evidenza criticità che rischiano di diventare più pesanti nelle prossime settimane.

È bastato infatti che qualcuno in più, visto il maltempo della mattina, decidesse di usare l'auto per muoversi per mandare completamente in tilt la circolazione a causa delle nuove piste ciclabili (peraltro molto poco frequentate, stando a quanto si osservava ieri) ha dimezzato lo spazio a disposizione delle automobili e di conseguenza creato “imbuti” che hanno fatto imbufalire molti automobilisti.

Caos in piazzale Santa Croce

I maggiori problemi si sono registrati, ancora una volta, nella zona di piazzale Santa Croce a causa del restringimento a una sola corsia di viale Pasini. Qui, al mattino fra le 7 e mezza e le 8 e mezza e nel tardo pomeriggio attorno alle 18, la circolazione si è quasi del tutto bloccata. Viale Vittoria è diventato un “serpentone” di auto ferme in colonna, mentre la rotatoria vedeva auto incolonnate in attesa di potersi immettere sul viale Pasini “ristretto”. Un “imbuto” che ha allungato a dismisura i tempi di percorrenza non solo per le auto, ma anche per i bus urbani ed extraurbani, creando così un disservizio anche per gli utilizzatori dei mezzi pubblici. Un caos che non si era mai visto in precedenza, se non in giornate di neve o pioggia intensa.

Tutti in fila in via Spezia

Molti problemi anche in via Spezia, dove la ciclabile realizzata fra l'ex centro Cavagnari e l'incrocio con via Chiavari ha di fatto dimezzato la carreggiata disponibile per le auto che devono ora disporsi su un'unica colonna al semaforo all'incrocio con strada Manara. Il risultato sono state lunghe code, che in alcuni momenti sono arrivate in uscita dalla città fino all'edicola di via Pellico e in ingresso fino alla rotatoria all'ingresso del quartiere “Parma Mia”.

Le proteste degli automobilisti

E molte, soprattutto per viale Pasini, sono le proteste arrivate anche in “Gazzetta”. Un residente del viale dice che «con questo restringimento ora basta che un'auto debba entrare in un cortile e il traffico si blocca». Un'automobilista che percorre viale Vittoria per lavoro parla di «scelta demenziale e inspiegabile. Il Comune dovrebbe capire che con queste code si creano solo disagi e si aumenta lo smog per una ciclabile dove non si vede mai nessuno». E per i prossimi giorni, col maltempo autunnale che incombe, è probabile che i disagi aumentino ancora se non verranno presi provvedimenti.