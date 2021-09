Se ne è andato Fantoni, una vita dedicata all'educazione dei piccoli scout

Pochi giorni dopo la scomparsa di Giuliana Bettoli, una capo storica del Gruppo scout «Parma 8» dell’Annunziata, un altro storico educatore scout del gruppo è venuto a mancare destando profondo dolore. Franco Fantoni, classe 1941, originario di Fontevivo, di antica e stimata famiglia di agricoltori del paese, ricevette dai genitori Attilio e Virginia, insieme ai fratelli Carlo, Rosa ed Enzo, quei valori cristiani dei quali fu testimone per tutta la vita.

Per più di vent’anni lavorò come magazziniere alla Scic di Viarolo, per poi passare alla dipendenze del Colorificio Guatelli di Lemignano di Collecchio, fino al raggiungimento della pensione. Nel 1965 sposò Franca Mardegan, e dal matrimonio nacquero Michele e Silvia. A metà degli anni ‘70, insieme ai figli aderì al Gruppo scout Agesci Parma 8, impegnandosi come capo educatore, insieme a Milena Merli, Marco Napoli, don Brenno Zini e padre Benvenuto Busignani. Prestò la sua opera educativa dal 1977 al 1996. Successivamente si dedicò al servizio per gli ammalati partecipando, insieme alla moglie Franca e alla figlia Silvia, ai pellegrinaggi a Lourdes organizzati dalla Comunità dei Foulards blancs. Molto attivo e laborioso, amava restaurare i mobili, anche se il suo maggior impegno era la collaborazione con la moglie nella sua attività lavorativa nel laboratorio di decorazioni di via Ancona.

Lascia la moglie Franca, il figlio Michele, la figlia Silvia e l’adorata nipote Giorgia. «A questo maestro di vita - ha ricordato Luigi Vignoli, amico fraterno di Franco - quasi un migliaio di bambini e bambine di Parma devono la loro formazione scout». Lo.Sar.