Collecchio, vinti al lotto 114 mila euro

Gioca due euro con una schedina del Lotto e centra una quaterna secca portandosi a casa 114 mila euro. E successo a Collecchio, nella tabaccheria, edicola, cartoleria del centro commerciale Prima pagina.

Una sorpresa anche per i gestori, che hanno mantenuto la riservatezza sul vincitore, svelando solo che si tratta di una donna della provincia. La fortunata vincitrice ha seguito le estrazioni del Lotto di giovedì sera.

Quando ha capito di aver fatto centro non ha dormito tutta la notte: troppo agitata, quasi incredula. Ieri mattina si è precipitata alla tabaccheria per avere conferma e, davanti all'evidenza dei fatti, non ha potuto trattenere il giubilo. «La Dea bendata è stata magnanima con lei – hanno spiegato i gestori – e penare che ha giocato tre schedine da pochi euro ed ha segnato davvero un bel colpo. In pochi giorni potrà incassare la cospicua somma, rivolgendosi alla banca concessionaria».

Nulla è trapelato su come impegnerà i soldi, ma potrà esaudire certamente qualche desiderio. Non è la prima volta che vengono messe a segno vincite nella tabacchiera edicola del centro commerciale che, per la sua posizione, è frequentata sia da collecchiesi che da persone che transitano verso la pedemontana.

Oltre che al Lotto, vincite significative sono state fatte con il Gratta e vinci: di recente un uomo si è portato a casa 15 mila euro giocandone 5.

In passato, fu vinto un premio di consolazione della lotteria Italia, alla fine degli anni Novanta, da 50 milioni di allora, cioè circa 25 mila euro.

G.C.Z.