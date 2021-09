Ferrari: «Necessaria la terza dose di vaccino. Ecco per chi»

Luca Molinari

Professor Ferrari, dal 20 settembre inizio la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid. La ritiene necessaria?

Rispondere a questo quesito richiede una valutazione preliminare di alcuni elementi di base che devono necessariamente essere considerati per dare una risposta basata sull’evidenza dei dati e non su ipotesi o congetture. Prima di tutto la durata dell’immunità indotta dalla vaccinazione; per dare risposta a questo sarebbe essenziale avere la possibilità di analizzare nei singoli vaccinati quelle componenti della risposta immunitaria proteggente, e non solo gli anticorpi, che giocano un ruolo essenziale nel controllo dei virus. Bisogna quindi disporre di dati solidi per stabilire l’influenza delle varianti virali sull’efficacia proteggente del vaccino e infine bisogna chiarire quale tipo di protezione si vuole ottenere con la vaccinazione, intendo protezione dall’infezione o dalle forme severe di malattia, e quali possono essere gli eventuali effetti collaterali che una terza dose può determinare, per stabilire se i vantaggi superino gli eventuali effetti indesiderati.

Che cosa sappiamo riguardo alla durata della protezione indotta dalla vaccinazione?

Riguardo alla durata della protezione indotta dalla vaccinazione, stabilire se risposte immunitarie anti-virali siano state indotte nel singolo soggetto vaccinato e quanto durino nel caso siano state realmente attivate è ovviamente fondamentale per capire se e quando abbia senso proporre una terza dose di vaccino. I dati dimostrano che una terza dose di vaccino ha sicuramente senso proporla in quei soggetti in cui la vaccinazione è stata fin dall’inizio poco efficace, come nei soggetti immunocompromessi, che spesso rispondono molto debolmente al vaccino, tenendo comunque presente che chi non risponde alla vaccinazione primaria potrebbe non rispondere ad una ulteriore dose di vaccino. Recentissimi dati comunque mostrano che le popolazioni degli immunocompromessi beneficiano di una terza dose di vaccino e sono quindi proprio questi i soggetti con cui si inizierà la somministrazione della terza dose di vaccino. Insieme a loro verranno anche vaccinate le popolazioni più fragili e vulnerabili che come tali maggiormente potrebbero risentire dell’infezione, soprattutto in termini di rischio di morte.

E nella popolazione generale che cosa si può prospettare?

Il problema vero si pone proprio per la popolazione generale in cui la terza dose avrebbe senso nel caso in cui le risposte immunitarie proteggenti andassero incontro ad un netto e significativo declino o nel caso

in cui le varianti emerse

fossero meno sensibili all’effetto proteggente della risposta immunitaria indotta dal vaccino, rendendo quindi necessario un suo potenziamento. Il limite maggiore riguardo al primo punto è che i test laboratoristici di facile utilizzo quotidiano che abbiamo a disposizione per valutare l’entità della protezione immunitaria si limitano all’analisi degli anticorpi, ma gli anticorpi sono solo una parte delle difese dell’organismo e non necessariamente le più importanti.

Quindi, quali sono gli altri elementi che si dovrebbero valutare nei singoli vaccinati?

Per rispondere a questo, dobbiamo spiegare che gli anticorpi, cosiddetti neutralizzanti, servono per eliminare il virus prima che questo infetti le cellule dell’organismo; nel caso di Covid-19, le cellule del polmone. Quindi hanno il compito fondamentale di prevenire l’infezione “ammazzando” il virus immediatamente dopo il suo ingresso nell’organismo. Ma se una parte della popolazione virale infettante riesce a sfuggire al blocco degli anticorpi, penetrando all’interno delle cellule del polmone, la capacità degli anticorpi di riconoscere il virus si ridurrà drasticamente e a questo punto diventeranno fondamentali i cosiddetti linfociti T CD8 citotossici, che posseggono invece la capacità di riconoscere il virus nascosto nelle cellule e di ucciderlo, per lo più eliminando con esso anche le stesse cellule infettate. Questo meccanismo è fondamentale per evitare la diffusione del virus all’interno del polmone e quindi per prevenire le forme gravi di infezione. Semplificando, possiamo quindi dire che se i linfociti T CD8 vengono attivati tempestivamente e funzionano in modo adeguato, l’infezione dovrebbe limitarsi a forme di malattia lievi o del tutto prive di sintomi, mentre se queste cellule non funzionassero l’evoluzione dell’infezione sarebbe quasi certamente severa o mortale. Purtroppo però a tutt’oggi siamo praticamente in grado di valutare solo la produzione di anticorpi, ma non siamo in grado di capire nella diagnostica quotidiana come funzionino i linfociti citotossici. Quindi, nella valutazione del livello di protezione indotto dal vaccino siamo solo in grado di analizzare una parte dei meccanismi implicati, e per di più in modo parziale perché non abbiamo informazioni sicure relativamente alla quantità di anticorpi che sono necessari per una protezione sicura.

Ma al di là dei dati di laboratorio, i dati degli studi clinici ci aiutano in qualche modo?

Se la nostra capacità diagnostica è limitata nel capire a livello del singolo soggetto se e quando somministrare una terza dose di vaccino, alcuni elementi fondamentali di valutazione derivano per fortuna dagli studi clinici fino ad oggi eseguiti, che indicano chiaramente che i vaccini disponibili hanno un’elevatissima efficacia proteggente contro le forme di malattia severa (che è quanto di più importante si può chiedere ad un vaccino). Per di più, questa efficacia, senza bisogno di aggiustamenti nella composizione del vaccino per adattarlo alle nuove varianti, si mantiene contro tutte le varianti di maggiore rilevanza patologica, compresa la variante delta, contro la quale il livello di protezione è leggermente inferiore, mantenendosi comunque in assoluto a livelli estremamente elevati.

Quindi, anche se alcuni studi hanno dimostrato una progressiva diminuzione della quantità di anticorpi neutralizzanti dopo la seconda dose di vaccino, questo non implica necessariamente una riduzione nell’efficacia del vaccino, perché altri meccanismi, come l’azione dei linfociti T citotossici, possono compensare questa riduzione mantenendo elevata l’efficacia vaccinale. Inoltre, studi recenti mostrano come da una parte l’infezione induca lo sviluppo nel midollo osseo dei pazienti infetti di particolari popolazioni plasmacellulari, che sono responsabili del mantenimento di memoria di lunga durata del contatto con il virus, garantendo una rapida produzione di anticorpi in caso di nuovo contatto con lo stesso virus.

D’altro canto, altri studi sui linfociti T mostrano come i linfociti T CD8 possano persistere fino ad oltre 15 anni dopo infezione con il virus SARS-Cov-1, strettamente imparentato con SARS-Cov-2.

Quindi, in sintesi qual è il messaggio che deve essere recepito sulla base di quello che ci ha spiegato?

Direi che la persistente efficacia dei vaccini nel prevenire le forme severe di infezione, anche quando siano in causa le nuove varianti virali emerse, e la possibilità che l’infezione (e quindi presumibilmente anche la vaccinazione) possa indurre memoria immunitaria sia a carico dei linfociti B che dei linfociti T di lunga durata (e per lunga durata intendo anni) suggeriscono che non ci sia attualmente una forte urgenza di un’ulteriore dose di vaccino nella popolazione generale, ferma restando la necessità di vaccinare le popolazioni più fragili, come giustamente il Governo ha deciso di fare.

Quindi la mia opinione è che l’obiettivo primario attuale dovrebbe essere quello di usare il vaccino disponibile prioritariamente per le popolazioni non vaccinate, ovviamente non solo nel mondo occidentale, perché la persistenza di aree con alta replicazione del virus porterebbe inesorabilmente alla progressiva selezione di varianti ulteriori, che potrebbero alla fine diventare del tutto insensibili ai vaccini attuali, mantenendo quindi elevata l’incidenza di nuove infezioni severe a livello mondiale e quindi anche da noi.

Alcuni Stati hanno deciso di allargare la terza dose a tutti; è ovvio che questo dovrebbe portare ad un sicuro beneficio individuale e collettivo per i paesi che hanno fatto questa scelta, perché aumenterà sicuramente la protezione contro tutte le forme di infezione, comprese le forme asintomatiche e lievi, che se da una parte sono poco pericolose per il singolo soggetto, dall’altra rappresentano sempre fonti di nuove infezioni a livello comunitario.

In conclusione, il concetto fondamentale resta comunque che l'utilizzo di una terza dose dovrebbe rientrare nel conteso di scelte più ampie di sanità globale, come l’Oms sta indicando, per evitare di sottrarre dosi di vaccino non strettamente indispensabili nei paesi occidentali a quei paesi in cui un programma vaccinale è pressoché inesistente. Trovare però strategie per coordinarsi a livello mondiale sostenendo la sanità dei paesi più poveri è sempre difficilissimo.