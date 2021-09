Fidenza, rubati 2 computer a don Remo: "Restituitemi almeno i file"

«Vi prego: se non volete restituirmi i computer, almeno copiate i dati e trasferiteli su un dischetto o una chiavetta. Li potete lasciare dentro alla cassetta postale della parrocchia»: è questo l’accorato appello con cui lo storico parroco di San Paolo, la chiesa del quartiere Luce, don Remo Toscani, si rivolge a chi gli ha rubato, di notte, due computer, che si trovavano in due diverse stanze degli uffici della parrocchia.

Nei due computer rubati si trovavano infatti i dati di dieci anni di attività della parrocchia di San Paolo.

I ladri, di notte, intorno all’una e trenta, come ha registrato il filmato del sistema di videosorveglianza, si sono infilati negli uffici, passando attraverso il seminterrato. Non hanno acceso nessuna luce, ma hanno usato solo la torcia del telefono cellulare. Pare fossero due uomini.

Una volta dentro agli uffici, hanno puntato dritti ai due pc: uno fisso e l’altro portatile. In tutto oltre mille euro di valore. Le telecamere hanno ripreso i due individui che se ne andavano con i due computer sottobraccio. Sicuramente chi ha rubato i pc conosceva bene la disposizione dei locali della parrocchia ed è andato a colpo sicuro.

Ma non è tanto il valore del bottino arraffato, come ha sottolineato don Remo, quanto il danno arrecato all’attività della parrocchia. «Sono gesti che si commentano da soli – ha sottolineato il parroco – ma se non vogliono ridarmi i due computer, almeno si mettano una mano al cuore e cerchino di copiare i dati di dieci anni di attività della nostra parrocchia. Non si devono nemmeno far vedere: basta lascino la chiavetta o il dischetto nella cassetta della posta, magari di notte, proprio come hanno fatto quando hanno rubato i due pc. In particolare mi interessano i programmi word, publisher, worx. Se vorranno farmi questo regalo, li ringrazio di cuore». Mentre parla, don Remo, che in città conoscono tutti, in quanto è uno dei sacerdoti storici della diocesi fidentina, è molto avvilito.

«Un danno enorme, perché c’era praticamente tutta la vita della parrocchia da dieci anni a questa parte», ha concluso amareggiato. Fra l’ altro non è la prima volta che la parrocchia di San Paolo viene presa di mira dai ladri. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.

r.c.