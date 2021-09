Melomani indignati: «Verdi “en travesti” è un'offesa»

Lorenzo Sartorio

Una bella provocazione quel manifesto a colori che ritrae un Verdi che indossa un’attillata giacchetta rosa bon bon con un vitino come Elisa di Rivombrosa ed un frustino in mano al posto dell’austera bacchetta. Forse, meglio del frustino, era un ventaglio, così, era ancor più in sintonia. Il manifesto che annuncia la serata «Queer night» di «Un ballo in maschera», nell’ambito del Festival Verdi, rivolta ai giovani, oltre aver scatenato le ire della Lega che ha presentato un'interrogazione al ministro Franceschini, ha provocato anche un po’ di trambusto tra le fila della parmigianità in generale e dei melomani in particolare.

Maurizio Baldini, presidente dell’«Associazione loggionisti del Regio», è molto perentorio e di poche parole: «non mi esprimo - dice - perché, se dovessi farlo, come minimo, prenderei qualche querela. Quindi, preferisco tacere anche se questo manifesto mi ha disgustato come melomane e come parmigiano. E, mi creda, come la penso io sono certo che la pensino tanti loggionisti per i quali il Regio è un sacrario e le opere liriche un tesoro inestimabile. Mentre per qualcun altro non è così». Enzo Petrolini, presidente del «Club dei 27» è più fatalista. «Devo dire che, subito, la cosa mi ha molto turbato anche perché, al giorno d’oggi, ormai, se ne vedono di tutti i colori. Dopo questa prima reazione ho approfondito il messaggio di questo manifesto e l’unica cosa che mi è venuta da pensare e, che spero possa avverarsi anche se sono molto scettico, è che possa avvicinare i giovani alla musica e alla conoscenza di Verdi anche sotto questa immagine. Se questo è il prezzo che si deve pagare per conquistare i giovani alla musica, lo si può anche pagare. Però - ripeto - sono molto scettico».

Claudio Mendogni, storico loggionista, melomane da sempre, verdiano dalla nascita, è profondamente contrariato: «Non avrei pensato di arrivare alla mia età e assistere ad un così basso e volgare affronto nei confronti del Maestro che sono certo si rivolti nella tomba e che, se fosse tra noi, da tosto e deciso uomo della Bassa, correrebbe dietro a chi ha ideato il manifesto con un päl äd gazìa da drovärogh in-t-la schén’na». Alberto Minari, socio storico di «Parma Lirica» e memoria del loggione, non usa mezze parole «è una vergogna e basta. Adesso stanno veramente esagerando. In teatro mettono in scena delle pagliacciate come, ad esempio, un Rigoletto ambientato nell’officina d’un rotamär». Anche Berto Michelotti, socio storico del «Club dei 27» è rimasto di sasso : «lasèmma pèrdor, stèmma mìga esagerär. L’é ‘na pajasäda dai». Andrea Rinaldi, già presidente della «Corale Verdi» e attuale presidente di «Parma Musicale» è molto chiaro in proposito: «Questo messaggio che traspare, così com’è, non fa parte delle mie idee e del mio modo di assorbire le mutazioni del pensiero tanto caro oggi ad una parte di società, con giuste modifiche per una nuova convivenza civile. D’altro canto non si dovrebbero scomodare figure che hanno fatto la storia della musica (e non solo) ridicolizzandole attraverso il travestimento, una pratica che non ho mai amato nemmeno nel periodo carnevalesco! Probabilmente l’opera oggi, per sopravvivere, ha bisogno di allestimenti nuovi, accattivanti e forse provocatori ma, possibilmente, senza scadere in operazioni dal gusto discutibile! Ho ad esempio apprezzato una produzione di Vespri Siciliani ambientata nella strage di Capaci, un argomento attuale trattato nel segno del rispetto e, di questa rappresentazione, conservo un parere decisamente positivo! Abbiamo letto ultimamente che il Maestro Riccardo Muti è stanco e non si riconosce più in questa società musicale! Il motivo preciso non lo ha mai detto! Non sarà mica che…».

Gigétt Mistrali, icona della parmigianità più vera e mostro sacro del loggione del Regio, dinanzi a questo manifesto che ritrae il suo Verdi vestito da damigella, è allibito: «S’andèmma avanti äd còll pas chi a ‘n gh’è mìga da färos maravja che ‘na cuälca matén’na, in pjàsa, a catèmma Garibäldi con ‘na parùcca in tésta da dònna e ‘na sotanón’na cme la portäva la Delén la castagnén’na dal Stradón». Per i più giovani: la Delèn, donna robusta e matura dal trucco pesante e vistoso, teneva molto alle lusinghe dei corteggiatori nonostante l’età avanzata e, memore dei suoi trascorsi di corista, lanciava gorgheggi al cielo mentre distribuiva i marroni caldi.

Il commento di Vittorio Testa

«È solo ironico» dice la dottoressa Anna Maria Meo. Probabile che questa fosse l’intenzione di chi ha creato il Giuseppa Verdi dallo sguardo lascivo, un Peppiniella maturo, stretta nel travestimento coloratissimo, in cammino verso una manifestazione “Gender”.

Ma c’è un filosofo francese, Jankélévitch, che mette in guardia dal rischio del «conformismo ironico» nel quale a nostro parere sono caduti i comunicatori del «Verdi Off»: «L’ironia scherza con il fuoco e ingannando gli altri si inganna talvolta da sola». Quell’immagine dai toni lesbotravestoputtaneschi è la dimostrazione che maneggiare il linguaggio della comunicazione con l’obbiettivo di stupire è pericoloso. Manca il contesto, il protagonista che con la sua vita fornisce la materia prima per azzeccare il lampo ironico-umoristico: questo sarebbe accaduto se Verdi fosse stato notoriamente o di nascosto gay. Ma così è soltanto una malinconica carnevalata fuori tempo, assurda perché fabbricata con smisurata velleità non coglie, secondo me, nel segno: anzi, suscita malumore la sua pretesa di farci sorridere fuori luogo e fuori tempo: come l’ascolto di una barzelletta durante un funerale.

La giustificazione addotta dai vertici, Direttore generale con il Sindaco nel replicare alle critiche ricevute, è una sorta di accusa a fantomatici esseri che non sono in grado di apprezzare la bellezza e la libertà artistica «senza gabbie», specifica con immagine ardita e misteriosa Pizzarotti. La signora Meo è donna intelligente e cerca di rattoppare l’irrattoppabile. Certo il «Ballo in maschera» in programma dal 24 settembre al Teatro Regio non c’entra nulla. Questo Verdi strapazzato ad uso scandalpropagandistico è iniziativa “a latere”. E’ dedicato alla «Queer night», la notte dei fruitori dei piaceri sessuali senza moralismi, etichettati come diversi: cosa che poi in fondo siamo tutti quanti che insieme formiamo l’esercito del piacere più ampio e vario come e in che modo ottenuto non conta: dall’onanismo al lesbismo e via discorrendo. Serata e notte mascherate riservate ai giovani sotto i trent’anni che potranno assistere alla prova Antegenerale. E perché strapazzare il povero grande Roncolese, ridotto a richiamo ultracromatico di checca invitante con il frustino staffilante? Perché è l’autore dell’opera «Un ballo in maschera»? Ma allora forse era meglio raffigurarlo con indosso una maschera. Ma no, ma che significa? Profondi sono i motivi sciorinati dalle «competenti autorità» a giustificare il coloratissimo obbrobrio di Peppiniello in età avanzata che occhiolineggia come baldracca. Verdi ha dimostrato di essere un artista - questa la tesi - libero, nemico dei compromessi, a tal punto moderno da far discutere ancora oggi sui temi artistici e sociali di fondamentale importanza. Ma bene, e dunque premiamolo facendone una pagliaccia vogliosa.

Ma scusate, se l’anno venturo il festival avesse come pezzo forte la Traviata che dovremmo fare, perpetuare la carnevalata con un Peppiniello travestito da zingarella tossicchiante per la tisi o da dottore che gioca al dottore con la morente Violetta?