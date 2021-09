Noceto, restituite le apparecchiature rubate di Radio Etilica

Luca Dall'Asta

Qualche giorno fa furto ai danni dell’emittente radiofonica nocetana «Radio Etilica»: i ladri ci hanno ripensato e hanno restituito la refurtiva quasi per intero e in buone condizioni. Cuffie, microfoni, monitor, tablet, chiavette Usb e tastiera, che erano stati sottratti dalla sede della radio dopo aver mandato in frantumi una finestra, sono stati riconsegnati in forma anonima presso la parrocchia e proprio in queste ore lo staff sta riallestendo lo studio per verificare che tutta l’attrezzatura sia ancora funzionante.

È probabile che proprio il tam tam mediatico abbia portato gli autori del furto ad un ravvedimento spingendoli alla restituzione di quanto sottratto. «Aver recuperato quanto ci era stato tolto è per Radio Etilica di fondamentale importanza, in primis perché acquistato coi risparmi di chi la porta avanti con passione e in secondo luogo perché ci consente di tornare a dar voce alla gente di Noceto», spiega Luca Bandini, tra i fondatori del progetto. «Fin da subito ci ha colpito la vicinanza delle istituzioni, delle associazioni e dei privati cittadini, che non soltanto hanno manifestato il loro appoggio ma che hanno spontaneamente espresso il desiderio di aiutarci economicamente o con la fornitura del materiale rubato. Tengo – prosegue Bandini – a ringraziare in particolar modo il sindaco Fabio Fecci, che anche dopo aver ricevuto la bella notizia del ritrovamento del materiale ha ribadito l’appoggio economico e morale suo e di tutta l’amministrazione. Allo stesso modo il nostro pensiero va a tutti i nocetani e a quelle realtà associative del territorio che hanno espresso la volontà di sostenere la Radio: tra queste voglio citare la Pro Loco, la sezione locale degli Alpini e Astrolabio Aps. Senza dimenticare don Daniele e il Cinema San Martino, che dal 2018 ci ospita all’interno dei propri locali sostenendoci e credendo in questa idea».

I ragazzi di Radio Etilica, infine, fanno sapere che tutta questa ribalta non andrà «sprecata» e che diverse iniziative verranno messe in campo per raccogliere fondi che saranno destinati a ripristinare e potenziare lo studio di registrazione oltre che implementare le iniziative per la collettività. Si parte alle 12 di oggi, presso Soul Kitchen ClubHouse di via Gandiolo: va in scena «A pranzo con Radio Etilica». Per info e prenotazioni 0521.628275, 351.9272272 oppure Radio Etilica su Instagram e Facebook.