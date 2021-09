Torrile, auto che finiscono nel giardino. La proprietaria: "Fate qualcosa!"

Michele Deroma

«È un miracolo, pensavo che quel ragazzo fosse morto»: ha ancora il terrore negli occhi la colornese Gigliola Torello, residente con la sua famiglia sulla strada provinciale 9, tra Colorno e Torrile, all’altezza dell’abitato di Bezze Inferiore. All’alba di pochi giorni fa, proprio a casa sua» si è verificato un incidente stradale che avrebbe potuto portare a conseguenze tragiche. Un giovane automobilista ha infatti perso il controllo della propria vettura, che dopo aver colpito alcuni cartelli al bordo della carreggiata, ha abbattuto il guardrail e la siepe di recinzione dell’abitazione della Torello, terminando la propria corsa soltanto dopo essersi incredibilmente infilata tra la stessa recinzione e l’edificio in cui risiede Gigliola, svegliata alle 4.45 di ieri mattina da questo pauroso schianto: «Non ho avuto il coraggio di uscire di casa per vedere. Lo ha fatto mio figlio, diciannovenne, che si è avvicinato e ha visto il ragazzo cosciente, e in condizioni fortunatamente buone». Per estrarre l’automobilista dalle lamiere della sua auto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Parma, assieme al personale del 118, che ha condotto le operazioni di soccorso del ragazzo: ma lo spavento corso non ha fatto passare la rabbia a Gigliola. «Non appena mi sono trasferita qui mi sono accorta della pericolosità di questo tratto di strada, un lungo rettilineo che sfocia in un’insidiosa semicurva. E infatti si sono verificati molti incidenti. Ma la competente autorità provinciale non è praticamente mai intervenuta, nonostante io abbia formulato diverse proposte per limitare la pericolosità di questa strada, tra cui l’ottimizzazione della segnaletica, l’installazione di rallentatori ed insegne luminose. Non ho mai ricevuto risposta: è stato soltanto installato il guardrail, ma come si è visto non è certo abbastanza».