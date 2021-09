Auto tampona la corriera a Viazzano: tre feriti

Viazzano Attimi di apprensione ieri mattina a Viazzano per un incidente che ha visto coinvolti un'auto e una corriera. Il bilancio del sinistro è di tre feriti non gravi.

La dinamica

L’incidente si è verificato verso le 7.40 lungo la strada provinciale della Valceno, che unisce Bardi a Ramiola. Spetterà alla polizia locale, intervenuta per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica del sinistro.

La pensilina

L'auto, un’Audi Q5, ha tamponato la corriera mentre era ferma alla pensilina del bus per far salire i passeggeri diretti nel capoluogo fornovese. Nello schianto hanno riportato contusioni e ferite due viaggiatori che si trovavano a bordo della corriera e il conducente del mezzo. I soccorsi sono stati attivati immediatamente con una telefonata al 118: sul posto due autoambulanze della Croce Verde Fornovese, una della Croce Rossa Italiana di Medesano per il trasferimento dei feriti al pronto soccorso cittadino, e poi da una corriera per il trasporto degli studenti a Fornovo, in sostituzione di quella incidentata.

La viabilità

Il traffico lungo la strada provinciale, è proceduto a singhiozzo in entrambe le direzioni di marcia, per circa un’ora e mezza per consentire i rilievi di rito delle forze dell’ordine e consentire la rimozione dei mezzi incidentati.

V.Stra.