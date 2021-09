Borgo San Donnino, il giorno del debutto in D

Giornata «storica» per il Borgo San Donnino che questo pomeriggio (calcio d'inizio alle 15) farà il suo debutto assoluto nel campionato di serie D affrontando allo «Zucchini» di Budrio il Mezzolara, alla diciottesima partecipazione consecutiva nella massima categoria dilettantistica.

Eliminate domenica scorsa nel turno preliminare di Coppa Italia, cercheranno entrambe di partire con il piede giusto in un importante banco di prova, soprattutto, tra le fila dei neopromossi fidentini che dovranno rinunciare agli indisponibili Baldini, Dodi, Lupoli, Porcari, Rossi e Venturini.

La sfida odierna rievoca, però, piacevoli ricordi al tecnico borghigiano Gianluca Baratta che nel novembre 2012, alla guida del Fidenza, sconfisse tra le mura amiche i bolognesi allora al comando della classifica in serie D.

In Eccellenza (riposa la Piccardo Traversetolo) il Colorno vuole rialzare la testa davanti al suo pubblico contro il Rolo (si comincia alle 15,30) nel duello tra due delle squadre più «longeve» di questo torneo (22 a 20 il computo delle stagioni complessive a favore dei gialloverdi).

Al «Bonfanti» il Felino, corsaro a Bibbiano, ritrova il Nibbiano Valtidone che si è imposto due settimane fa nel precedente in Coppa e vuole puntare al bersaglio grosso. Dopo il pari nel derby, duplice incrocio «canarino» per Fidentina, c'è la Modenese al «Ballotta», e Salsomaggiore nella tana della Sanmichelese.

Doppio trasloco nel girone A di Promozione, dove il derby tra Noceto, reduce dal poker alla Pontenurese, e Viarolese, ancora al palo ma in crescita, si giocherà al «Francani» di Salsomaggiore e il Tonnotto San Secondo riceverà l'Alsenese dell'ex Simone Pompini fuori provincia al «Levantini» di Lentigione a causa della concomitanza del Palio delle Contrade al «Del Grosso».

A caccia di conferme il Carignano, a Busseto di fronte al Fiore Pallavicino, e la Futura Fornovo Medesano, due vittorie su due in gare ufficiali, che misura le proprie ambizioni sul difficile campo della Castellana Fontana.

A chiudere il programma Il Cervo che tenta l'impresa al «Mainardi» con la Bobbiese, favorita d'obbligo in chiave primato, e la Langhiranese attesa dal test al cospetto della Pontenurese.

Nel girone B il Terme Monticelli del nuovo mister Liperoti, coadiuvato come vice dal campione del mondo Vincenzo Iaquinta, spera di sbloccarsi nell'impegno esterno in casa della Riese così come il Sorbolo pronto ad accogliere al «Camp Nov» il Montecchio ad una settimana dal rocambolesco ko (5-4) di Castellarano.

In Prima nel girone B spiccano i derby Palanzano-Solignano, Team Traversetolo-Marzolara e Valtarese-Real Sala Baganza.

Marco Bernardini