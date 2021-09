Collecchio e Corniglio, due comunità in lutto per Livio Zambernardi

Collecchio Gli amici di sempre hanno tributato l’ultimo saluto a Livio Zambernardi - 78 anni, pensionato, per un vita muratore - in occasione delle esequie che si sono svolte ieri nella chiesa di San Prospero.

Originario di Corniglio, dove era nato nel 1943, rimasto orfano di padre, in giovane età si era fin da ragazzo dato da fare, prima nei suoi boschi come taglialegna, poi, come hanno fatto molti compaesani, si è spostato a valle prima a Ozzano Taro, poi a Parma e infine a Collecchio dal 1974.

Ha dedicato la propria esistenza al lavoro e alla famiglia. Prima è stato stuccatore e poi muratore: ha collaborato al restauro della chiesa di Graiana a Corniglio e a quella di Roccaferrara e, a metà degli anni Ottanta, al recupero del duomo di Berceto.

Pratico, concreto, di poche parole ha raccolto negli anni la stima di chi lo ha conosciuto. «Un gran lavoratore – lo ricordano alcuni collecchiesi – una persona onesta e affidabile». Sposatosi nel 1967 con Rosa Barborini, ha visto coronato il proprio matrimonio con la nascita dei figli Luca, Loris e Lorenzo. Il suo cuore, anche se abitava a Collecchio da tanti anni, era rimasto legato alle sue montagne ai suoi luoghi di origine dove tornava spesso coltivando le passioni che gli erano rimaste da ragazzo: la raccolta dei funghi e la caccia al cinghiale. Ai funerali erano in tanti gli amici della squadra di caccia Montecucco di Berceto a cui Livio apparteneva. Colpito da una grave malattia all’inizio dell’anno, ha lottato in silenzio con grande dignità, prima di essere strappato all’affetto dei suoi cari. Lo piangono la moglie Rosa i figli Luca, Loris e Lorenzo, le sorelle Lidia e Anna e i nipoti.

G.C.Z.