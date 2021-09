Coruzzi: «Ci sentiamo su Radio Parma»

Certi amori non finiscono…fanno dei giri immensi e poi ritornano»…Venditti lo sapeva, evidentemente, che prima o poi accade: si torna dove e con chi c’è un legame forte che si può anche acquetare per un po', ma poi, si guadagna nuovamente la “pole position”: una piccola radio di provincia, uno studio in una sola stanza, sveglia la mattina molto presto, un microfono e inventarsi un lavoro , accadeva quarantacinque anni fa, non ci posso credere sia passato tanto tempo, e riaccadrà da domani mattina, in onda su Radio Parma, dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì. Non mi è bastato e non mi basterà mai aver fatto tante esperienze da quel 1975 in poi, ok tanta tv , quella che ti rende popolare fuori dai confini della tua provincia, il cinema, i libri scritti, i viaggi di lavoro , dal Giappone a New York, il Festival di Sanremo, i network radiofonici: il “bisogno” di tornare a casa, di sentirsi in sintonia con quello che ti circonda è la necessità primaria.

Potrei sognare la pensione, una crociera , fare un po’ il viveur che se la spassa, dissoluto come sono sempre stato, esagerato in tutto, ma se la vita ha un senso pieno, a maggior ragione lo senti quando fai qualcosa che ti piace davvero, una specie di “dipendenza” ,una bulimia verso le emozioni che il comunicare genera in chi come me ha spinto e sempre molto forte sull’acceleratore, rischiando di brutto, senza ragionevolezza che ti dovrebbe spingere a comportamenti tipo “ma datti una calmata…”: non ci penso proprio, tirerò degli accidenti tutti i giorni che verranno, quando magari fuori piove o fa freddo e devi uscire di casa che è ancora buio, per preparare la diretta, poi magari, finita la trasmissione, buttarsi su una macchina o su un treno per Milano, il sabato invece di andare a fare la spesa al centro commerciale, sbattersi fino a Roma, e sempre per lavorare, fare, brigare, parlare, quel darsi da fare che non toglie ad una vita privata che tale è e tale deve restare, perché l’abito talare, anche se l’ho indossato recentemente per un film ( ne riparliamo quando esce, a dicembre…), non fa proprio per me. Ora la Radio è molto più “ricca”, in dotazioni e mezzi, ma non ho più 20 anni e per farla bene non puoi star lì a centellinare le energie o fare il conduttore tranquillo, canzone dopo canzone, la radio è il racconto, minuto per minuto, di quello che accade, del momento che stiamo vivendo, l’attimo, l’urgenza, è conquistare ogni giorno il pubblico, a maggiore ragione quello che presumibilmente ti conosce bene, anche troppo… “Ma questo è ancora lì? Ma far posto ai giovani e mettersi da parte no ?” Scordatevelo, mi dovete far sparare da un killer: radio accesa, perché se non ci siete voi sarebbe un triste monologo…

Buona domenica e…a domani !!!