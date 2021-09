Meschi: «Non c'è un farmaco anti-Covid. Il vaccino è unica barriera al virus»

Numeri alla mano, «il vaccino è la miglior barriera contro il virus». Un paragone aiuta a capire il perché. «A marzo 2020, all'ospedale Maggiore avevamo circa 700 pazienti Covid, che lievitavano a 1.280 con quelli negli ospedali di tutta la provincia. Mentre a Pasqua 2021 i positivi ricoverati a Parma erano circa 300, di cui 270 al Covid hospital. Ora, da noi, ne abbiamo una trentina, mentre in tutto il Maggiore sono una sessantina. È evidente che il vero argine contro la pandemia è il vaccino. Valido anche contro la variante Delta, che è più contagiosa e aggressiva», assicura Tiziana Meschi, responsabile del Covid hospital, commentando i dati dell'ottavo rapporto dell'Aifa sulla sorveglianza dei vaccini Covid. «I vaccini sono sicuri. Le sperimentazioni cliniche sono state condotte rispettando tutti i protocolli, nel massimo rigore scientifico», ribadisce, per tranquillizzare chi guarda i vaccini con sospetto.

Effetti collaterali

Partiamo dai numeri. Su 76.509.846 di somministrazioni, nello 0,12% dei casi (91.360 segnalazioni) si è verificato un effetto collaterale, stando ai dati raccolti dall'Aifa e riguardanti le sospette reazioni avverse registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 agosto 2021. I vaccini presi in considerazione sono i quattro somministrati fino ad oggi: Pfizer (il più usato), Astrazeneca (per il momento non più utilizzato), Moderna e Johnson&Johnson.

Nel dettaglio, le segnalazioni sono 119 su 100.000 dosi e di queste l'86,1% riguarda effetti collaterali lievi, come dolore nel punto dell'iniezione, febbre, debolezza, stanchezza o dolori muscolari. Le segnalazioni gravi hanno riguardato invece 13 casi ogni 100.000 somministrazioni di vaccino.

Nel report di Aifa viene ricordato che la maggior parte di queste segnalazioni è avvenuta «senza determinare un intervento specifico in ambiente ospedaliero».

L'arma migliore

«Ogni medicina può provocare effetti indesiderati più o meno gravi», afferma Tiziana Meschi, in linea con le primissime righe del rapporto Aifa. «Nessun prodotto medicinale può essere mai considerato esente da rischi. Ognuno di noi, quando decide di servirsi di un farmaco o di sottoporsi a una vaccinazione, dovrebbe avere presente che quello che sta facendo è bilanciare i benefici con i rischi».

Nel caso del Covid, i benefici del vaccino sono incomparabili rispetto ai rischi derivanti dalla malattia. «Vediamo casi di non vaccinati, anche trenta o quarantenni, che finiscono in Rianimazione per polmoniti interstiziali molto gravi. Chi non vuole vaccinarsi è giusto che lo sappia», avverte la responsabile del padiglione Barbieri. «E poi non bisogna ignorare gli effetti devastanti del long Covid, con persone che anche dopo 4 o 5 mesi faticano a riprendersi. Non stiamo parlando di persone anziane, ma soprattutto di giovani, non vaccinati, che hanno avuto una malattia molto violenta».

Una puntura come scudo

Tra i ricoverati ci sono anche vaccinati, ma «si tratta di pazienti gestibili, che non finiscono in rianimazione e che al massimo dopo una settimana vengono dimessi e tornano a casa senza problemi. Tra i non vaccinati, invece, abbiamo avuto ricoveri anche di due mesi. Ricordo che non esiste ancora un farmaco anti-Covid».

Pierluigi Dallapina