Paura a Salso, investiti una mamma e il suo bimbo nel passeggino

Non hanno riportato fortunatamente ferite gravi mamma e figlio che nella tarda mattinata di ieri sono stati investiti da una jeep condotta da un salsese mentre attraversavano la strada in via Roma.

L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno: per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, i quali dovranno anche appurare se la donna si trovasse sulle strisce pedonali al momento dell’investimento, la donna, a spasso con il proprio figlioletto seduto sul passeggino, stava attraversando la strada, con direzione parco Mazzini, quando da via Del Lavoro in direzione del semaforo è sopraggiunta una jeep condotta da un uomo che li ha investiti pare, comunque, a velocità ridotta. Alcuni passanti, allarmati per quanto accaduto, hanno immediatamente allertato la centrale operativa del 118 che ha inviato un’ambulanza dell’Assistenza pubblica salsese e l’Automedica da Fidenza: sono state prestate subito le prime cure alla donna, che presentava ferite agli arti inferiori, con la sospetta frattura di una caviglia, e al bambino, che fortunatamente era allacciato al passeggino al momento dell’impatto, il che gli ha evitato guai peggiori.

Il medico ne ha disposto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma dove sono stati disposti ulteriori accertamenti. Le condizioni di mamma e figlio non sono apparse gravi per fortuna. In via Roma anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia termale.

r.c.