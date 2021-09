Sgarbi attacca il Verdi transgender: «E' blasfemo»

«Quando vedrò su un manifesto Mattarella con tanto di tacchi e rossetto accetterò anche un Verdi vestito da donna. In Italia il vilipendio del Capo dello Stato è un reato: ma forse Verdi, Dante o Rossini sono meno importanti del presidente della Repubblica? Verdi è un mito, è un culto, specie a Parma: non puoi ridicolizzarlo. Sarebbe come raffigurare la Vergine Maria nuda in una chiesa. Ma la cosa più grave è l'inconsapevolezza del vilipendio: questa volta Pizzarotti e la Meo l'hanno fatta proprio fuori dal vaso».

Se c'è una cosa bella di Vittorio Sgarbi, critico e storico dell'arte, saggista, politico, opinionista televisivo e polemista irresistibile, è che non le manda a dire: mai, ma proprio mai. Anzi, se le circostanze lo richiedono, va giù diretto come un missile: senza fare complimenti. Compresa questa volta.

Reduce venerdì sera dall'inaugurazione della mostra dedicata a Banksy in via Farini, lo abbiamo raggiunto telefonicamente ieri pomeriggio sapendo che la polemica del «Verdi transgender» - dopo l'interrogazione di due senatori parmigiani leghisti al ministro della cultura, la replica del sindaco e del direttore generale del Teatro Regio e l'alzata di scudi dei melomani - non lo aveva lasciato indifferente.

«Per carità, non sono tipo da scandalizzarmi: una volta ho persino visto un "Don Giovanni" interpretato in bikini. Ma mi metto nei panni di chi sta in loggione. Come dice quel proverbio? Gioca con i fanti, ma lascia stare i santi. Ecco - spiega Sgarbi - un Verdi raffigurato in abiti femminili non c'è dubbio che sia blasfemo. E' la dissacrazione di un bene di tutti. Non puoi farlo: lo devi rispettare».

La volontà del Regio, con il flyer del Cigno di Busseto in gonna, non era quella di creare scalpore o scandalo bensì di rendere omaggio all'anticonformismo (che non pochi guai gli procurò in vita) e alla modernità del geniale compositore: ma Sgarbi in questa iniziativa ci legge anche «l'ansia del mondo omosessuale di convertire tutti. Vogliono dimostrare che un Verdi in queste fattezze è normale, d'altra parte hanno messo anche i tacchi a spillo a Cristo... Io questo tipo di esternazioni gliele farei fare a Kabul o in Israele, poi vediamo cosa succede... E' la tipica manifestazione di una falsa cultura: non è che gli omosessuali del tempo di Verdi, come Oscar Wilde o Marcel Proust, si vestissero da donna. E' in ogni caso una forzatura».

Il critico d'arte, fermamente contrario anche al ddl Zan («spero che non passi») non ha dubbi: «Capisco benissimo le proteste davanti a questa immagine di Verdi, non puoi mortificare la cultura in questo modo: questa non è una caricatura. In quel caso non ci sarebbe niente da dire, ma non era questa l'intenzione. E allora si tratta solamente di una violenza contro un personaggio iconico, un mito della nostra storia. Fossi negli eredi di Verdi farei causa al teatro chiedendo un risarcimento di 500mila euro. In questo manifesto non vedo nessun omaggio a Verdi, ma solo disprezzo».

Filiberto Molossi