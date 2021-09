Via Picasso, si stringe il cerchio sull'investitore

Al comando della polizia locale si preferisce mantenere il massimo riserbo e ricorrere alla frase di prammatica. «Sono in corso accertamenti per identificare il responsabile dell'incidente». Ma al di là delle espressioni di routine si respira comunque ottimismo. Il pirata che l'altra sera in via Picasso in sella ad uno scooter ha investito una mamma e un bambino sulle strisce sarebbe per essere rintracciato. E allora dovrà rispondere di un comportamento assurdo e pericolosissimo. L'uomo, secondo le prime ricostuizioni, infatti, era in un bar della zona quando è risalito sullo scooter ed è partito. Una partenza evidentemente a velocità eccessiva se dopo poche decine di metri ha centrato in pieno la donna che stava attraversando la strada con la carrozzina con il figlio di appena due mesi. Per fortuna il guscio del passeggino ha attutito l'urto e il bambino ha riportato solo una lievissima contusione anche se in via preventiva è stato comunque accompagnato al pronto soccorso. Illesa la madre. Questo episodio ha creato molto allarme nella zona e Sandro Campanini, consigliere comunale del gruppo del PD, ha emesso una nota in cui sottolinea come «negli ultimi tempi via Picasso stia diventando pericolosa e un incidenti come questo rappresentano un campanello d'allarme. In più il cronico parcheggio selvaggio nella rotatoria all'incrocio con via Ximenes costituisce un problema che andrebbe affrontato e risolto dal Comune. I cittadini si aspettano di vedere, anche qui in periferia, la presenza dei vigili urbani e controlli più puntuali e costanti».

r.c.