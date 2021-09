«Mio figlio è vivo per un miracolo»

Il bimbo non lo sa. Non sa che porta il nome di una persona speciale per il suo papà. E non sa neppure che un paio di giorni fa ha rischiato di morire, sbalzato via dalla carrozzina, centrato da un tale lanciato a tutto gas su uno scooter mentre con la mamma gironzolava in via Picasso.

No, lui non sa nulla di tutto questo perché, proprio ieri, ha compiuto due mesi appena. E la sua vita, come è giusto che sia, è fatta solo di poppate, nanna e occhi sgranati sul mondo. Quel mondo che ha rischiato di perdere senza averlo neppure conosciuto.

«Non so che dire, non ci sono parole. Perché quello che è successo, secondo me, si spiega solo con un miracolo. Lo immaginavo già morto ed invece non si è fatto nulla», racconta il papà mentre lo accarezza con lo sguardo nel lettino dell'Ospedale dei Bambini dove il piccolo è ricoverato da 48 ore. «Per fortuna tutti gli esami stanno dando esito negativo: è rimasto ricoverato per precauzione ma non ha riportato ferite». Eppure il padre e i tanti che hanno visto lo scontro, a pochi passi da casa, hanno subito pensato al peggio.

«Quell'uomo in scooter è partito a tutta velocità e ha centrato la carrozzina mentre mia moglie stava attraversando sulle strisce. È stato un urto terribile: la scocca del passeggino è volata a qualche decina di metri mentre la navicella, all'interno del quale c'era il piccolo, ha raschiato l'asfalto finendo sull'altro lato della strada. Ma il bimbo è rimasto all'interno. E si è salvato». Sarebbe bastato che venisse sbalzato e adesso staremmo facendo i conti con una tragedia. Ma se l'è cavata con un graffio ad una gamba.

«È inspiegabile, la logica non basta e non serve. E allora penso che mio zio, di cui il bimbo porta il nome, e la nonna dall'alto lo abbiamo protetto». Una spiegazione che non spiega: come spesso accade quando si parla di vita. «Sono corso a prenderlo, mia moglie gridava, io l'ho guardato cercando segni di ferite. Ma non c'erano e poco dopo ha anche smesso di piangere». Intanto, mezzo quartiere era accorso e sul posto sono arrivate anche l'ambulanza e i medici che hanno presto compreso che il destino, per una volta bonariamente, aveva allungato la sua mano. Tanto che lo sgomento e la fretta, hanno presto lasciato il posto al sollievo.

Mentre, terribile a dirsi, tutti hanno compreso che mancava solo una persona: quella che guidava lo scooter. E che dopo lo scontro è fuggita. «Non ne voglio parlare, non dico nulla. Ora di lui si occuperanno le forze dell'ordine». Le stesse che, nel giro di poco , hanno scoperto chi è, rivelando che, amaro paradosso, per i genitori del piccolo quell'uomo era un volto ben noto, quello di un amico. «Inutile parlare dell'accaduto, interrogarsi. Quello che conta è che mio figlio stia bene». E il bimbo, per dimostrare che è così, mangia soddisfatto e si gode le coccole dei genitori e del personale dell'ospedale che lo monitora senza sosta. «Dovrà ancora fare un esame e poi potremo tornare a casa», conclude il padre. Ancora qualche ora e si potrà assaporare ancora la vita normale, la cameretta, le passeggiate nel quartiere. «Non riesco a immaginare che effetto mi farà vedere il punto dove è successo lo scontro, giusto a venti metri da casa». Ma tutto questo il piccolo non lo sa e non lo deve sapere. Per lui c'è tempo. Il tempo per diventare grande, per vivere. E scoprire di essere un bambino fortunato.

Luca Pelagatti