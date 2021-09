Alinovi: «A ottobre via ai lavori al Centro Argonne»

La casa gialla del Molinetto, da tempo in attesa di una indispensabile ristrutturazione, è in preda ad una situazione di degrado non più sostenibile. Dal Comune arrivano però assicurazioni che presto si potrà porre rimedio al problema: «Entro fine ottobre - ha dichiarato l'assessore Michele Alinovi - apriremo il cantiere».

La segnalazione

La segnalazione del critico stato attuale è arrivata dal circolo Pd Molinetto, ma anche il Ccv si è mobilitato per risolvere un problema che sta molto a cuore al quartiere. L'immobile è di fatto «disabitato» da tempo, dopo aver assunto per quarant'anni una funzione sociale di primo piano. Anche il circolo Arci Argonne, da sempre «perno» attorno a cui ruotava l'intera struttura, non ha più aperto i battenti dopo la pandemia, ed è stato costretto a trasferire altrove quel che resta della sua attività. Agli occhi di chi entra nel cortile, tuttora accessibile, della casa gialla si presenta un panorama desolante, effetto dei vandalismi che hanno peggiorato di molto la situazione: bandiere sbrecciate, persiane che cadono a pezzi, vetrate sfondate con violenza, soprattutto sul retro dell'edificio, rifiuti di ogni genere sistematicamente rimossi da un cittadino di buona volontà, intercapedine esterna ridotta a latrina. L'inizio dei lavori era previsto nel 2020, ma poi è arrivato il ciclone della pandemia: «Ero presidente del quartiere nei primi anni Ottanta - ha ricordato Luigi Savani - quando fu realizzata la prima ristrutturazione e fu creato il Centro civico Argonne. In questi decenni è stato utilizzato molto intensamente, manutenzione ne è stata fatta poca e ora si rende necessaria una radicale ristrutturazione. Ma mi piange il cuore vederlo ridotto così. E intanto che ci sono, vorrei richiamare l'attenzione del Comune sui tre alberi secchi nel vicino parco, che potrebbero essere fonte di pericolo».

Il Ccv e il circolo Pd

«Anche noi del Ccv - ha confermato Alfredo Cosco - non abbiamo informazioni né certezze. Siamo pure rimasti senza sede. L'avvio dei lavori era stato annunciato per il 2020. Intanto è necessario almeno porre un argine al degrado». Per il Pd Molinetto è necessario restituire quanto prima il Centro Argonne alle sue funzioni sociali: «La casa gialla - ha detto il segretario del circolo Guglielmo Agolino - deve rimanere un presidio culturale e sociale, un luogo fisico a disposizione dei cittadini, a cominciare dai tanti anziani di giorno e giovani di sera che lo hanno popolato in questi anni. Deve rimanere un bene comune e chiediamo che l'associazionismo del quartiere sia coinvolto nella destinazione d'uso pubblico, che va confermata».

Il Centro Argonne, nei suoi quattro decenni di vita, ha ospitato la circoscrizione e poi il Ccv, la sala civica, il circolo Arci Argonne, i fotografi del Grandangolo, i radioamatori, l'associazione Help for Children, il Gruppo micologico Passerini e il corpo bandistico Giuseppe Verdi: un immenso patrimonio di partecipazione che ha già subito gli effetti della pandemia.

L'assessore Alinovi

L'assessore ai Lavori pubblici del Comune Michele Alinovi ha tranquillizzato tutti sulla situazione del Centro Argonne: «I lavori di ristrutturazione dell'immobile sono stati aggiudicati all'impresa esecutrice - ha confermato Alinovi -. Il cantiere aprirà entro la fine del mese di ottobre. Nel frattempo stiamo ultimando i traslochi di alcune delle associazioni insediate. L'intervento si è reso indispensabile a causa di cedimenti strutturali riscontrati in una porzione dell'immobile. Il ritardo nell'apertura del cantiere rispetto alle originarie previsioni è in parte dovuto al fatto che abbiamo dovuto reperire sistemazioni alternative in un periodo particolarmente complicato, ma in parte anche alla necessità, verificata in sede di progettazione esecutiva, di reperire risorse aggiuntive per mettere in atto una ristrutturazione complessiva con la riqualificazione interna dei locali e il conseguente rifacimento di impianti, bagni, servizi tecnici e serramenti. L'importo previsto per i lavori è così passato da meno di un milione di euro a 1.560.000 euro già stanziati. Ciò consentirà di dare una risposta migliore ai cittadini del quartiere». E così ha concluso Alinovi: «Quanto al degrado segnalato, abbiamo inviato la polizia municipale per un sopralluogo: l'area non è recintata, i vandalismi sono evidenti, ma non è stata riscontrata nessuna effrazione. La Municipale vigilerà per tenere sotto controllo la situazione».

Antonio Bertoncini