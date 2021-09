Filo spinato teso tra due alberi: motociclista ferito

Palanzano Tragedia sfiorata per pochi centimetri, per un gruppo di enduristi del Moto Club Fornovo e dell'Associazione motociclista Crociati Parma (tesserati FMI) che sabato scorso, mentre si allenavano nei pressi di Palanzano, si sono imbattuti nella vile «trappola» che negli ultimi anni ha causato incidenti gravissimi, alcuni dei quali anche mortali: sulla carraia tra due alberi, infatti, era stato teso un filo spinato.

Fortunatamente, il cavo non era ad altezza collo, benché questo dettaglio non escluda che un escursionista possa ferirsi gravemente. Il motociclista che è passato per primo in quel punto è stato ferito a un braccio. Danni anche al manubrio del mezzo: è stato infatti tranciato, nel passaggio, il cavetto della frizione. Da una prima ricostruzione, è stato possibile appurare che il filo spinato era stato teso di traverso e soprattutto in maniera che non si potesse vedere. Scorrendo le immagini del video girato dagli stessi enduristi, si nota inoltre che il filo non è arrugginito: prova quasi certa che la trappola fosse stata messa lì da poco. Il gesto, che i più hanno definito vigliacco e intenzionale, è incomprensibile: la carraia dove è avvenuto l'incidente, infatti, si trova in un'area senza recinti e soprattutto senza divieti di accesso di alcun tipo.

Inevitabile ora che il pensiero corra al 2007, quando il quarantottenne Marco Badiali di Vignola aveva perso la vita proprio a causa di un filo spinato che, teso ad altezza uomo, gli aveva procurato ferite mortali alla gola. In merito ai fatti di Palanzano, il presidente della FMI Emilia-Romagna Luigi Battoglia fa sapere che la Federazione auspica un intervento deciso delle forze dell'ordine «perché si possa individuare al più presto il responsabile. I motociclisti denuncino sempre fatti di questa portata: all'endurista del Moto Club Fornovo è andata bene, ma poteva andare molto peggio con conseguenze inimmaginabili. Tendere un cavo o un filo spinato è estremamente pericoloso per qualsiasi tipo di escursionista: sabato a farne le spese è stato un motociclista, ma poteva fare molto male a un ciclista, a gente a cavallo, così come a uno che corre in discesa. Se non lo vedi, un cavo metallico ti può affettare il collo!».

Fatti simili a quelli di Palanzano, fanno sapere i motociclisti della Valtaro, si sono verificati anche in Valceno nei pressi di Carameto tra Bardi e Varsi. «Percorrendo una carraia, qualcosa mi si è incastrato sotto la visiera del casco - racconta Massimo Prazzoli, che vive a Milano e ha una casa a Borgotaro -. Fortunatamente andavo pianissimo, ma l'impatto mi ha tirato indietro la testa facendomi cadere dalla moto. Abbiamo poi visto che si trattava di un filo spinato. Sporgeremo denuncia: questo è tentato omicidio!».

Monica Rossi