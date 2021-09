I parmigiani in Australia: «Impossibile tornare a casa»

Silvia Andrini fa la disegnatrice in Australia: vive a Melbourne da 28 anni, dove si è costruita una casa e una famiglia, e possiede entrambe le cittadinanze. I suoi familiari, residenti a Langhirano, non la vedono da gennaio 2020, l'ultima volta che è venuta in Italia. Aveva un biglietto per il maggio successivo, ma l'epidemia causata dal Covid-19 ha impedito ogni spostamento, perché il governo australiano, per contenere l'emergenza sanitaria, ha imposto una serie di regole molto rigide per chi entra ed esce dal Paese.

«Per spostarsi servono permessi, che vengono rilasciati in casi quasi eccezionali: le possibilità di uscire sono più alte se si dichiara di stare fuori per più di tre mesi e se ci sono motivi che riguardano trasferimenti di lavoro - spiega Andrini -. Eppure, io ho sentito di diverse persone che non riescono ad avere questi documenti, facendo anche decine di tentativi. E anche potendo uscire, magari per ragioni gravissime, come un lutto, è quasi impossibile rientrare in tempi ragionevoli: i voli, molto costosi, sono prenotati da tempo da quei cittadini o residenti in Australia che non riescono a rientrare». Come spiegato da Andrini, si aggiunge il problema del posto nei Covid hotel, quegli alberghi dove devono isolarsi per la quarantena obbligatoria (a spese proprie) tutti i cittadini di ritorno dall'estero. «Prima di poter salire su un aereo ci si deve assicurare che ci sia posto in una di queste strutture - specifica Andrini, che è convinta che la situazione cambi nel giro di qualche settimana -. È così da 18 mesi, ma non credo che questo blocco si protragga, anche perché le vaccinazioni stanno aumentando e ci sono forti pressioni. Però, al momento, se avessi bisogno di venire a visitare mio padre, che ha 83 anni e che ha problemi di cuore, non potrei. Lo vedo solo su zoom. Dal punto di vista emotivo questo è molto complicato: cerco di non pensarci e spero di non ricevere mai quelle telefonate che nessuno vorrebbe ricevere. C'è gente che non ha visto figli, nipoti o bambini appena nati, oppure famiglie che erano via per vari motivi e che non sono ancora rientrate da marzo 2020». Matteo Fulchiato e Silvia Ferretti, entrambi parmigiani, si sono trasferiti in Australia per lavoro: lui è uno chef che dal 2013 ha provato l'esperienza della «working holiday», mentre lei, che lo ha raggiunto nel 2015, fa la giornalista per «Globo», un giornale in lingua italiana e tra i principali del Paese. «La nostra ultima volta in Italia risale all'estate del 2019, perché ci siamo sposati e abbiamo voluto farlo lì - racconta Ferretti -. La nostra idea era quella di tornare almeno una volta all'anno, poi da marzo 2020 ci siamo trovati incastrati qui, visto che l'Australia ha chiuso ufficialmente i suoi confini, non permettendo, di fatto, di prendere voli internazionali, anche se ci sono alcune eccezioni: se tu vuoi lasciare il Paese per poi non tornare, per esempio, lo puoi fare, ma con tutti i disagi del caso (come anche il costo elevato dei biglietti). Il governo, infatti, dice che, al momento, chi se ne va non può tornare per almeno tre mesi, oltre al fatto che il rientro è difficile, visto che ci stanno ancora rimpatriando cittadini australiani che erano all'estero durante lo scoppio della pandemia». La coppia, infatti, al momento potrebbe tornare in Italia dalla famiglia, ma lasciando il Paese si aprirebbe una prospettiva negativa per loro: «Noi potremmo andare, ma ci sentiamo un po' ricattati, perché qualora ce ne andassimo, lasciando casa e lavoro, non sapremmo quando poter ritornare». Di situazioni così, ce ne sono tante, sia perché l'Australia è un Paese di migranti, sia perché il Covid ha stravolto ogni cosa. Ferretti e Fulchiato, pur riconoscendo gli aiuti che l'esecutivo australiano ha dato ai cittadini nei momenti più complessi dell'emergenza sanitaria, credono che il governo abbia gestito male «la questione confini» e la campagna vaccinale. «L'unico modo per migliorare questa situazione è di proseguire con le iniezioni anti-Covid (il governo lo sta già facendo) e il mio appello è quello di spingere tutti a vaccinarsi. Credo che solo così, sempre con dei limiti, sarà possibile la riapertura dei confini. Noi non vediamo l'ora di tornare».

Giovanna Pavesi