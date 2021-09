Le racchette da tennis rubate spuntano dal giubbotto: ladro bloccato subito

Si era infilato in un grande negozio del complesso commerciale Shopping Park, di San Michele Campagna, per arraffare due racchette da tennis. Dopo avere «scelto» quelle che secondo lui rappresentavano il bottino migliore, le ha infilate sotto a un giubbotto, poi è uscito, credendo di non essere visto.

Ma era impossibile che il personale in servizio non lo notasse, anche perché le racchette spuntavano, fuori dal giubbotto. L' uomo, un cinquantenne con precedenti, era arrivato dal Milanese, e aveva raggiunto il grande complesso commerciale, nella periferia fidentina. Come un normale cliente, era entrato nel grande negozio di articoli sportivi, gironzolando qua e là, nei vari settori, fingendo di cercare qualche articolo.

Alla fine aveva adocchiato e arraffato le due racchette da tennis, forse non per giocarci, ma magari per ricavarci qualcosa. Mentre usciva è stato bloccato, in attesa dell'arrivo di una pattuglia di carabinieri. È stato identificato, foto segnalato e denunciato a piede libero. I carabinieri continuano con i controlli a tappeto in tutta la zona e nei fine settimana, in particolare, nei grandi complessi commerciali, dell'immediata periferia della città, al fine di prevenire furti.

Infatti, nei weekend, arrivano migliaia di visitatori, che affollano i grandi complessi di San Michele Campagna.

Quasi sempre, chi arriva con la precisa intenzione di rubare merce, non riesce a farla franca perché nei centri sono sguinzagliati vigilantes in ogni angolo, supportati dal capillare sistema di videosorveglianza.

