Non basta Buffon:

Buffon 6.5

Nel primo tempo fa una respinta di piede e incassa due gol senza colpe. Poi para un rigore e vola nell'angolo giusto anche sulla ripetizione. Nessuno ci potrà convincere che Di Carmine ha sbagliato anche il secondo penalty, angolandolo troppo, perché in porta c'era lui. Ieri il Parma ha perso una classica partita di serie B, con le difficoltà tattiche e fisiche che si presenteranno ancora spesso in questa lunga mischia. Ma sono proprio quelle gare da maniche rimboccate per cui Gigi è voluto venire al Parma tra i cadetti e che continuano a esaltarlo. La speranza è che la sua classe il suo carisma e la personalità anche fuori dal campo sappiano guidare il gruppo in questa stagione complicata.

Sohm 5

Gioca un tempo in cui è costretto a fare (come può) solo il terzino. Esce nell'intervallo e chissà che la cosa non aiuti a risolvere l'equivoco.. Errare humanum est...

Danilo 5,5

Di testa le prende quasi tutte, poi palla a terra non è Tortu e lo si sapeva. Il suo lo fa e non gli si può imputare granché ma in costruzione è un po' timido.

Cobbaut 4,5

Un suo erroraccio «stappa» la Cremonese ma anche dopo i movimenti degli avversari gli fanno girare la testa. Una prova deludente

Delprato 5

Anche lui si fa contagiare dalla mediocrità dilagante e pur senza disastri aiuta poco la squadra nelle due fasi. Ci aspetteremmo qualcosa in più un avanti.

Juric 5

Pessima metamorfosi rispetto a Lignano. Corre tanto ma sempre a vuoto e così crea varchi a centrocampo senza arrivare a pungere in attacco.

Schiattarella 5

Il bel pressing dei grigiorossi mette in ambasce anche lui che perde più palloni del solito e regala un rigore senza senso. Per evitare il gol sulla respinta s'azzoppa.

Vazquez 4

Tocca pochi palloni e ancor meno ne recupera. Ieri per lui andavano troppo forte. Il siparietto finale da rosso, con la sua esperienza, doveva risparmiarselo.

Man 5

Un paio di spunti vivaci ma l'ultimo tocco può sempre essere migliore. In difesa è molle sul 2-0. Deve giocare di più con i compagni per essere determinante.

Inglese 5,5

In fuorigioco sbaglia un gol, ma almeno lotta sui palloni aerei che ieri sono stati tanti perché giocare a terra era pericoloso. Suo l'assist del 2-1.

Mihaila 6

Raramente nel vivo del gioco, prende una botta poi nella ripresa ciabatta due tiri prima di scatenarsi sul gol del 2-1 e sfiorare il 2-2.

Coulibaly (1' st) 6

Gioca un'onesta ripresa a sinistra provando anche a spingere come suggeriva il risultato.

Brunetta (st 18') 6

Entra tardi e ce la mette tutta nell'inconsueto ruolo di play. Ma ormai li sta provando tutti...

D.Iacoponi (38' st) sv

Subentra nel finale a man per provare a vivacizzare l'attacco ma senza esito. Fa solo in tempo a farsi ammonire.

Correia (40' st) sv

Subentra a 5' dalla fine al posto di Mihaila colpito da crampi.