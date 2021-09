Roberta Vinci, dal tennis al padel: «Mi mancavano il campo e le sfide»

Nel doppio Roberta Vinci è sempre stata una garanzia. Provate a dare un'occhiata al suo palmares e strabuzzerete gli occhi: venticinque tornei conquistati in carriera, tra cui tutte le prove del Grande Slam. Insieme a Sara Errani, ha costituito una delle coppie in assoluto più forti e titolate della storia del tennis, raggiungendo vette incredibili. Come quella della classifica mondiale, a lungo dominata in questa specialità. «Ma giocare in coppia nel padel è tutta un'altra cosa, rispetto al tennis» spiega la 38enne tarantina.

Che, dopo aver appeso la racchetta al chiodo, ha deciso di impugnarne un'altra, più piccola, ma che le permette ancora di mantenere vivo quel sacro fuoco dell'ardore agonistico che, per un atleta, è l'essenza. «Questa disciplina la sto scoprendo e imparando ad apprezzare giorno dopo giorno: mi fa stare bene, mi appassiona, mi stimola», confessa Roberta Vinci.

A proposito, in questo cognome sembra un po' essere scritto il suo destino. O, per dirla ancora meglio, una precisa attitudine che Roberta evidentemente non ha smarrito, a dispetto del tempo che passa. A Parma, in coppia, manco a dirlo, con la numero uno d'Italia, Giulia Sussarello, l'ex azzurra si è infatti aggiudicata la terza tappa del circuito Slam Padel Fit, al Padel center del circolo Pro Parma.

«Giocare un torneo è sempre un'esperienza entusiasmante», afferma. «Nel mio caso, poi, questa sensazione è amplificata dalla gioia del ritorno alla competizione, che naturalmente mi è mancata parecchio - confessa -. A un certo punto ho sentito la necessità di respirare nuovamente l'aria del campo, l'atmosfera della competizione, il contatto con lo spogliatoio. Nel padel ho trovato nuovi stimoli e motivazioni: non mi sono data alcun obiettivo personale, se non quello di divertirmi. Sto avendo la possibilità di conoscere circoli sportivi ben organizzati a livello di strutture, come qui a Parma, e tante persone appassionate. Vivo quest'avventura in maniera spensierata, ma con la voglia di migliorarmi. Per un atleta, in generale, questo è un presupposto fondamentale».

L'umiltà, prima di tutto. E Roberta Vinci ne ha da vendere. Il suo sguardo concentrato, già nella fase di riscaldamento che precede il match, è il segno di una caratura professionale che non ha bisogno di porre l'accento sul glorioso passato, ma che anzi si eleva proprio in ragione della disponibilità ad imparare. «Le differenze tra padel e tennis sono marcate», osserva l'ex numero sette al mondo del ranking mondiale in singolare. «Il tennis ha dinamiche di gioco complesse - spiega Vinci -: la racchetta è più lunga, gli spostamenti sono più ampi. Nel padel ci confrontiamo su un campo che ha dimensioni ridotte. Se fai lo smash devi andare avanti, ci sono le pareti e le sponde: sono tutti meccanismi che apprendi strada facendo, in allenamento e in partita. È impegnativo, certo. Ma la buona volontà non mi manca. E soprattutto mi piace confrontarmi con le giocatrici che in questa disciplina vantano una maggiore esperienza: i loro consigli sono assolutamente preziosi».

Nella carriera «infinita» della Vinci, il padel rappresenta una sorta di secondo set. Il primo, lei, lo ha giocato alla perfezione. Oltre a tutto quello che ha fatto nel doppio, c'è molto di più: dieci titoli Wta in singolare, dove ha raggiunto la posizione numero sette al mondo. E poi le quattro edizioni di Fed Cup conquistate in azzurro e altrettante partecipazioni olimpiche. «Ho avuto la fortuna di vivere tanti momenti fortunati, rimasti impressi nella mia mente e nella memoria collettiva di chi ama il tennis. Questo mi rende orgogliosa, non ho alcun rimpianto», sottolinea.

Indimenticabile il capolavoro compiuto nella semifinale degli Us Open 2015 contro Serena Williams (che impedì alla fuoriclasse statunitense di completare il Grande Slam), seguito dallo storico derby con Flavia Pennetta. Una finale persa, ma a testa altissima. «Quello contro la Williams fu un match incredibile: per intensità e qualità dei colpi, probabilmente tra i migliori in assoluto della mia vita sportiva», ricorda. E un consiglio a chi comincia: «Alle giovani che si affacciano al professionismo, dico di continuare a divertirsi. Bisogna sacrificare tante cose, è vero. Ma se riesci ad arrivare a certi livelli, diventa tutto bellissimo».

Si torna al padel. Da quando la Vinci ha intrapreso questa strada, gli appassionati più romantici si sono scatenati sognando un giorno di poterla rivedere in coppia con Sara Errani. «In effetti me lo hanno chiesto in tanti», racconta Vinci. «Ma la prendo come una battuta perché, ripeto, il doppio nel tennis è assai diverso. Penso che io e Sara, insieme, nel padel faremmo molta più fatica. Però confesso che l'idea mi stuzzica. Chissà, magari quando lei smetterà di giocare, se lo vorrà potremmo pure farci un pensierino».

Vittorio Rotolo