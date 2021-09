Addio a Bruna Greci, per decenni cuoca alle materne: tutti ricorderanno le sue polpette

Collecchio Profondo cordoglio ha destato la scomparsa di Bruna Greci, 85 anni, per quasi tre decenni cuoca nelle scuole materne comunali. Affabile, garbata, ha dedicato la propria vita al lavoro ed alla sua famiglia. Nata a San Lazzaro parmense, nel 1936, era figlia di una famiglia contadina, il padre Virginio e la madre Rosa, quando era ancora una bambina, si trasferirono come mezzadri nel podere Gallenga, in località Maretto di Collecchio. Era una famiglia numerosa la sua, oltre a lei, altre 4 sorelle: Concetta, Danila, ancora in vita, e Iolanda e Marisa, scomparse qualche anno fa. La vita nei campi la portò negli anni Cinquanta a conoscere il suo futuro marito, Ugo Sassi, che lavorava con la sua famiglia in un podere vicino al suo. Poi il matrimonio appena diciannovenne, alla fine degli anni Cinquanta, coronato dalla nascita della figlia Annalisa, prima, e di Giovanni poi. Ha sempre creduto nei valori che legati al mondo rurale. E non si è scoraggiata quando, nel 1971, il marito Ugo, appena 44enne, le fu portato via da un infarto. Fu una tragedia davanti alla quale non si arrese: si rimboccò le maniche e andò a lavorare, prima come bidella, all’allora unico asilo comunale, Don Milani, per poi diventare aiuto cuoca e cuoca. Dalla Don Milani è passata alla materna e nido Allende e ha concluso la propria carriera lavorativa alle elementari Verdi. Accorato il ricordo dei ex colleghi ed insegnanti: «Una brava persona che ha affrontato il proprio lavoro con serietà e tanta simpatia anche nei confronti dei ragazzi». Le polpette della Bruna sono passate alla storia e qualche ex alunno le cita ancora. «Con noi bambini era sempre solare, il suo sorriso era contagioso. Ha messo tanta passione nel suo lavoro e questo ci ha insegnato: amare quello che facciamo e farlo bene».

g.c.z.