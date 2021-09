Addio a Giovanna, una vita di premiazioni

I parmigiani di tutte le età, una medaglia, uno stendardo, una targa che ricordi una gara, un concerto, un momento felice della loro vita, in qualche cassetto l'hanno di certo. E, molti di questi trofei riportano una famosa e popolare firma: «Giovanna Premiazioni». Ossia, uscivano da quel laboratorio di viale Piacenza dove vittorie alate in bronzo o ferro dividevano lo spazio con altri simboli del mondo dello sport o dell’arte.

Giovanna Rinaldi, titolare con il marito Uber Corradini di questa «officina dei trofei», è deceduta nei giorni scorsi all’età di 71 anni a causa di una malattia che ha avuto il sopravvento sul suo spirito fortissimo. Certo, perché Giovanna, oltre essere una persona raffinata e di grande gusto, era pure una donna tosta e determinata che univa ad una dolcezza straordinaria una grinta da guerriera. Era il lontano 1982 quando Uber e Giovanna decisero di aprire un negozio-laboratorio che trattasse «premi».

E perché, allora, non chiamarlo «Giovanna Premiazioni»? Detto fatto, in poco tempo il negozio diventò un punto di riferimento per tantissime persone, aziende, enti, cral, squadre di calcio e team delle più svariate discipline sportive che, da Uber e Giovanna, riuscivano sempre a trovare l’oggetto giusto per celebrare un determinato evento.

Nativa di Borgotaro, Giovanna, si sentiva, però, una parmigiana del sasso e, come tale, quando voleva realizzare un oggetto che ricordasse, in modo raffinato e gentile la nostra città, ideava deliziosi piattini in porcellana riproducenti la ducale violetta. Giovanna, grande stilista del gadget, e Uber, incisore di notevole talento, hanno rappresentato una coppia felice ed affiatata, non solo dal punto di vista matrimoniale, ma anche sul lavoro tramutando l’elegante negozio di viale Piacenza in un punto di riferimento per tantissimi parmigiani alla ricerca di qualcosa che potesse coronare, con un premio, il successo di una particolare iniziativa.

Appassionata di musica, Giovanna, cantava nel coro «Santo Stefano» della parrocchia di Basilicagoiano come pure, da montanara, amava tantissimo la natura ed il verde delle sue vallate e dei suoi amati monti della Val Taro. Era legatissima al marito Uber, alla figlia Silvia, insegnante di lingue, al fratello Luciano come pure stravedeva per l’ adorato nipotino Giovanni di 7 anni, il suo «premio» più bello.

Lorenzo Sartorio