Cinghiale infila il muso in un tubo di plastica: salvato in extremis

Sala Baganza I rifiuti gettati con noncuranza in giro non sono solo un atto di inciviltà verso chi vive o frequenta i luoghi in cui avvengono gli abbandoni, spesso diventano anche un pericolo. Tutti sanno che lattine e bottiglie possono infatti diventare lame taglienti, ma come spesso si vede nei reportage fotografici che mostrano gli effetti di gesti fatti con leggerezza, qualsiasi oggetto abbandonato nell’ambiente crea danni. Lo sa bene il cucciolo di cinghiale che, spinto dalla curiosità, ha pensato di addentare un tubo di plastica buttato all’interno del Parco dei Boschi di Carrega. Un oggetto che, in poco tempo, si è rivelato una vera e propria «trappola» che gli ha bloccato il muso impedendogli di mangiare e bere. Ad accorgersi della situazione sono stati alcuni frequentatori dell’area protetta che hanno subito allertato i guardiaparco del Servizio vigilanza dell’Ente parchi Emilia Occidentale dell’Emilia centrale.

Ormai allo stremo delle forze, l’animale è stato catturato grazie alla collaborazione dei volontari del rifugio Matildico che hanno provveduto a trasportarlo al centro di San Polo d’Enza dove i veterinari hanno rimosso la «museruola». Fra qualche giorno, appena si sarà rimesso in forze, il cucciolo di cinghiale potrà tornare libero nei boschi, con la speranza che non debba più avere a che fare con l’inciviltà degli umani.

Chiara De Carli