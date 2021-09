Green pass: rebus controlli, aspettando le linee guida del Governo

1 - Chi controlla il Green pass?

II controllo spetta al datore di lavoro. Ma è utile distinguere. Nelle realtà strutturate e con più dipendenti (enti pubblici e aziende private) deve essere identificata una figura preposta al controllo e dotata di tutti gli strumenti per verificare la validità dei pass. In tal caso c'è la App VerificaC19. Il discorso cambia quando è un privato a diventare datore di lavoro (perché ha assunto una badante o una baby sitter) oppure committente (nel caso in cui commissioni un lavoro ad un artigiano).

2 - Cosa deve fare chi assume la colf?

È il cittadino, in qualità di datore di lavoro, a verificare la validità del pass, evitando di assumere personale non in regola con gli obblighi che scatteranno dal 15 ottobre nel pubblico e nel privato. Ma se la colf è dipendente di un'azienda (o di una coop), il controllo spetta al datore di lavoro.

3 - Come si controlla il certificato?

Esiste la App VerificaC19, che può essere scaricata sui dispositivi con sistema operativo Android e su quelli iOS dalle piattaforme Play Store di Google e App Store di Apple. La App controlla la validità del pass attraverso la lettura del codice Qr stampato sul documento.

4 - C'è un'alternativa all'uso della App?

È possibile controllare il documento cartaceo delle persone (colf, baby sitter o artigiani) che entrano in casa per lavorare. Però il Green pass cartaceo, diversamente da quello elettronico, può rivelare informazioni sensibili sullo stato di salute, che quindi potrebbero creare problemi per la privacy. Il documento cartaceo rivela infatti se il titolare del pass è stato vaccinato, oppure se ha fatto il tampone o, ancora, se è risultato positivo al virus ma è definitivamente guarito.

5 - Agli artigiani serve il pass?

Per muratori, falegnami, elettricisti o idraulici assunti come dipendenti di aziende o cooperative, il controllo del pass spetta al datore di lavoro. Agli artigiani che sono lavoratori autonomi è il privato, in qualità di committente, a pretendere di controllare la validità del loro documento quando entrano nella sua proprietà per lavorare.

6 - Chi controlla i controllori?

Nelle aziende e negli enti pubblici è semplice: le verifiche si concentreranno sull'operato di chi, per lavoro, deve controllare il certificato verde dei colleghi. Tutto si complica con i privati, perché i pubblici ufficiali dovrebbero poter entrare in casa di chi, ad esempio, ha assunto una badante, per vedere se ha rispettato le regole. Entrare in un'abitazione privata non è però così semplice: serve un mandato.

7 - Il tassista deve avere il pass?

Molti tassisti sono lavoratori autonomi, quindi dovrebbero essere i controllori di se stessi. Al momento non è chiaro chi debba controllarli. Di sicuro non i consorzi di cui sono soci se sono lavoratori a partita Iva. Tra i tassisti c'è chi invoca controlli da parte del Comune, in quanto è l'ente che rilascia le licenze. Il cliente può chiedere al tassista se ha il Green pass, ma per ora il lavoratore non ha l'obbligo di mostrargli il documento.

8 - Cosa rischia chi sgarra?

Dal 15 ottobre, i datori di lavoro che hanno in servizio dipendenti sprovvisti di Green pass rischiano una multa fra i 400 e i 1.000 euro, mentre il dipendente che non è in regola con il documento rischia di dover pagare una multa fra i 600 e i 1.500 euro. Se le nuove regole saranno confermate, l'obbligo di Green pass sul posto di lavoro resterà in vigore fino al 31 dicembre.