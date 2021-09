Michieletto padre e figlio, il volley nel Dna

Marco Bernardini

L’Italia maschile del volley imita quella femminile e torna sul tetto d’Europa a distanza di ben sedici anni dall’ultima volta. Se nel 2005 il tocco di parmigianità era garantito dal ct azzurro Gian Paolo Montali, oggi agli onori delle cronache è balzato il giovane schiacciatore Alessandro Michieletto, classe 2001, figlio di Riccardo che per otto stagioni, in tre momenti differenti dal 1985 al ‘96, giocò in A1 tra le fila di Santal e Maxicono Parma vincendo due scudetti, due Coppe Italia, due Coppe delle Coppe, una Coppa Cev e una Supercoppa Europea. Dal 2007 team manager della Trentino Volley, ha vissuto da vicino l’esplosione di Alessandro che, dopo aver stupito tutti alle Olimpiadi, si è consacrato a livello internazionale nel nuovo corso di Fefè De Giorgi. «E’ stata una grande emozione -spiega Riccardo Michieletto, che in carriera ha ricoperto il ruolo di banda- il coronamento di un’estate bellissima dove Ale, partendo da giovane, ha fatto delle cose eccezionali. Dalla VNL alla convocazione per le Olimpiadi di Tokyo fino al trionfo agli Europei ha veramente bruciato le tappe».

Quale consiglio darà ora a suo figlio?

«A Trento abbiamo avuto la fortuna e la bravura di aver visto crescere molti campioni come Giannelli, Lanza e Nelli. Alessandro deve stare tranquillo e coi piedi per terra, sarà la nostra mission più importante. Ha un allenatore (Lorenzetti ndr) che è molto bravo dal punto di vista umano e lui dovrà semplicemente continuare a lavorare tanto, consolidarsi, crescere fisicamente e godersi il momento sapendo che le sfide non gli mancano. Ora è in predicato di andare a disputare i Mondiali Juniores poi al suo ritorno ci attendono due partite fondamentali in campionato in casa con Verona e a Vibo Valentia e la Supercoppa Italiana, dove ritroveremo da avversario Giannelli a Perugia. Non è il momento di farsi delle domande ma di lavorare ancora di più a testa bassa e di sfruttare quest’entusiasmo per affrontare al meglio le nuove sfide».

Qual è stato il segreto della Nazionale?

«Un insieme di fattori, tante volte quando si cambia gli stimoli vengono da soli quindi è più facile chiedere e ottenere certe cose dai giocatori però c’è anche la bravura di De Giorgi nell’affrontare una manifestazione così importante con un gruppo completamente nuovo e molto giovane che aveva pochissima esperienza alle spalle. Ma partita dopo partita hanno scalato questa montagna e se la sono guadagnata sul campo, è stata la squadra che ha fatto vedere la pallavolo più bella, soprattutto, nelle situazioni di contrattacco. Si sono meritati a pieno titolo questo campionato europeo».

Si aspettava un exploit del genere dopo le Olimpiadi e le esclusioni eccellenti?

«L’atteggiamento più spregiudicato nel tie-break in finale è, probabilmente, figlio di quella disgraziata partita alle Olimpiadi persa contro l’Argentina, chi è uscito da quell’esperienza ha affrontato l’ultimo e decisivo set con una forte determinazione. Una delle doti che ci ha colpito di Alessandro è che in campo riesce sempre a rendersi utile alla squadra, tra ricezione, difesa e battuta. Che si mantenesse su questi livelli non era assolutamente scontato però ha avuto ragione Fefè a tenerlo nel sestetto dopo un inizio difficile, bravo e caparbio lui a pensare anche agli altri fondamentali e venire fuori di prepotenza alla distanza».

Cosa rappresenta Parma sul piano personale?

«Parma, per me che arrivai a 17 anni dalla periferia di Mestre, è stato un altro mondo, si sentiva sulla pelle che la pallavolo era un qualcosa di diverso e importante per la città. Sarò sempre grato a Parma, come giocatore forse ho anche reso meno di quello che potevo però penso di esser stato un onesto e fortunato operaio il quale si è ritrovato dentro la Generazione di Fenomeni senza esser un fenomeno. Ho dei bellissimi ricordi, lo scudetto del ‘93 dopo l’addio di Renan fu speciale perché non lo sostituimmo sul mercato ma ci alternavamo io, Corsano e Giretto, tutti cresciuti nel settore giovanile. Ho ancora tanti amici e contatti da quelle parti, speriamo che Parma possa tornare ai livelli della sua tradizione nella pallavolo».