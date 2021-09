Motociclista ferito, il filo spinato è sparito: indagano i carabinieri

La notizia del filo spinato teso tra due alberi in un bosco di Palanzano, lungo una carraia frequentata da escursionisti e sportivi, è ora al centro delle attenzioni degli inquirenti, che nel pomeriggio di ieri insieme a un rappresentante del Motoclub del capoluogo hanno compiuto un sopralluogo per i rilievi del caso.

La «trappola», per ora a opera di ignoti ma su cui si intende fare luce, ha causato il ferimento di un endurista del Moto Club Fornovo che, in sella al suo mezzo, transitava sulla carraia mentre si stava allenando insieme ad altri motociclisti dell’AM Crociati Parma.

«Ieri, seguendo le coordinate Gps, abbiamo accompagnato i carabinieri della Stazione di Palanzano sul luogo dove si è ferito l’endurista di Fornovo – spiega Pier Fontechiari, consigliere del Motoclub Fuori Giri di Palanzano -. Abbiamo appurato che il filo è stato rimosso, riteniamo tra sabato e domenica, ma sul tronco degli alberi i segni sono ancora ben visibili. Se avessimo saputo subito quello che era successo, avremmo provveduto a mettere magari delle foto trappole il giorno stesso, così da poter vedere chi è andato poi a togliere il filo spinato. Queste cose vanno segnalate senza perdere tempo».

Il Motoclub, che come associazione presenterà una denuncia agli organi competenti, poi fa sapere che il sentiero in questione è comunale: è una sterrata che dalla frazione di Vairo porta all’oratorio della Madonna del Monte. «Quanto successo sabato ha dell’incredibile – continua Fontechiari -: sono 30 anni che giriamo con le moto e siamo sempre andati d’accordo con tutti. Auspichiamo che fatti di questo genere non si ripetano mai più. Come Motoclub, faremo un giro del comune per parlare con la gente: se ci sono problemi di qualsiasi genere, lo dicano. Cercheremo di risolverli nell’interesse di tutti. Ma non si pensi mai di “protestare” tendendo trappole di questo tipo: cavi metallici o fili spinati possono essere mortali. Se fosse passato di lì un ciclista senza protezioni si sarebbe potuto fare molto male. Stesso discorso per chi va a cavallo o corre». Non si è fatta attendere nemmeno l’amministrazione comunale di Palanzano, che sui social ha scritto: «Apprendiamo con grande sgomento e rammarico del gravissimo episodio di ieri (sabato, ndr), dove alcuni motociclisti sono stati vittime di un vero e proprio attentato alla loro incolumità su una strada bianca del nostro comune». Il sindaco Ermes Boraschi, inoltre, che ha definito l’episodio «un gesto vigliacco e ignobile», ha fortemente condannato quanto accaduto esprimendo «piena solidarietà, a nome di tutta l’amministrazione, ai ragazzi del Moto Club Fornovo e dell’AM Crociati Parma coinvolti nel bruttissimo episodio».

Monica Rossi