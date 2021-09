Permessi «facili»: chiesto il rinvio a giudizio per la poliziotta, il marito e 14 immigrati

Qualche centinaia di euro, magari con l'aggiunta di alcuni capi d'abbigliamento, di un pranzi o una cena. Nessuna richiesta stratosferica, ma a chi aveva bisogno di accelerare i tempi per un permesso di soggiorno sarebbe bastato - secondo l'accusa - rivolgersi alla poliziotta Serafina La Placa. A lei e al marito Filippo Pignato, dipendente della Provincia, che teneva i contatti con gli stranieri. Arrestati lo scorso gennaio (ai domiciliari), sono tornati in libertà a giugno, ma ora rischiano di finire sotto processo. Il pm Francesca Arienti, che ha coordinato l'indagine portata avanti dalla Squadra mobile, ha chiesto il rinvio a giudizio per la coppia, oltre che per altri 14 stranieri: indiani (tra cui Mandeep Jalph, alias Rommy, finito in cella quando scattò l'operazione), pakistani, albanesi, tunisini e un cinese. Tutti sono accusati di concorso in corruzione continuata: 14 i capi d'imputazione contro la poliziotta, a cui viene anche contestata la violazione del testo unico sul pubblico impiego per essersi assentata dal lavoro due giorni grazie a un certificato medico che attestava un suo inesistente, secondo la procura, problema di salute.

Certo, dipendeva dal tipo di pratica, ma difficilmente si poteva spendere più di 200-300 euro per velocizzare autorizzazioni e timbri. «Un bel giro», però. Era stato lo stesso Pignato a vantarsene al telefono con la moglie, quando non aveva la più pallida idea di essere intercettato. E se è vero che i prezzi erano modici, o a volte la coppia si «accontentava» di qualche regalo, secondo il gip che aveva firmato l'ordinanza di custodia cautelare la richiesta di poche centinaia di euro «non rende certo meno allarmante il fenomeno corruttivo, rendendolo anzi accessibile a chiunque intenda assicurarsi i servigi del funzionario».

Aveva accumulato anni di servizio ed esperienza, Serafina La Placa, assistente capo dell'Ufficio immigrazione della Questura. Nell'agosto 2020 era stata trasferita in un altro ufficio, e lì era rimasta fino all'arresto, poi è stata sospesa dal servizio. Originaria della provincia di Caltanissetta, 57 anni, era lei, secondo l'accusa, il «fulcro» del sistema, ma grazie anche al marito - e al passaparola tra gli immigrati - il numero di «clienti» era aumentato nel tempo.

Stranieri che, a loro volta, si sarebbero fatti pagare per i loro favori da connazionali spaventati e spesso con pochi strumenti culturali. Un «caporalato» messo in piedi dagli intermediari, secondo il gip. E un sistema, finché non è stato smantellato, con rischi concreti sul fronte dei controlli.

Georgia Azzali