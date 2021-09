Spirei: «Travestimenti e morte nell'opera di Verdi»

Mara Pedrabissi

La musica è quella di «Un ballo in maschera»: «al 100%», assicura Roberto Abbado, il “pater” musicale del Festival Verdi che sarà sul podio dell'opera inaugurale, venerdì alle 20 al Teatro Regio. Le parole, no: alla partitura del «Ballo» viene sovrapposto il libretto, che la censura bocciò al Maestro, di «Gustavo III». Operazione «filologicamente sorvegliata», tranquillizza già Abbado. Ma non senza sorprese: per dire, anziché il celeberrimo «La rivedrà nell’estasi / raggiante di pallore» il tenore intonerà «La rivedrà ma splendida / d’angelico pallore». Che a Parma, un po' di differenza la fa.

Jacopo Spirei, quanto è differente il testo di Gustavo III da quello del «Ballo» che conosciamo?

«”Gustavo” è abbastanza radicale, numerosi versi del libretto caddero sotto la mannaia della censura. Come testo, lo trovo più compatto e aderente alla musica; i versi sono più ruvidi, più carnali».

Tutta la scenografia è giocata intorno al monumento funebre di Gustavo III, un po' stele vittoriana, un po' Nike di Samotracia, su uno sfondo ipnotico, verde-giallo.

«È la fine e l'inizio dell'opera. L'opera comincia con una processione funeraria. È come se Gustavo avesse “creato” la sua morte, come una grandiosa opera d'arte; ed è come se noi ci volgessimo indietro a ripercorrere la storia, per tornarvi cambiati. L'opera è pervasa di morte, corteggiamento della morte ma anche di superamento dei limiti. A quest'uomo che ha già avuto tutto, compresa la moglie del suo miglior amico, quale sfida maggiore può restare?».

Gustavo III di Svezia viene annoverato tra i maggiori sovrani europei di fine Settecento, dalla personalità complessa. Voi ci rivelerete anche l'orientamento omosessuale.

«Era noto che il sovrano fosse bisessuale e questo fatto era accettato a corte. Pare che il primo figlio non fosse in realtà suo. Questo aspetto è già nell'opera di Verdi, nel momento in cui il compositore introduce la figura del paggio Oscar “en travesti”. Un paggio che è più di un paggio, viste le libertà che si può prendere con il re».

Nell'allestimento, come si declina questa fluidità di genere?

«Si vedranno uomini vestiti da donne e donne vestite da uomini; i cantanti ma anche i sedici performer e i mimi. Il tema del travestimento è parte integrante dell'opera a partire dal titolo, “Un ballo in maschera”, appunto. Oscar, lo abbiamo detto, è una donna travestita da uomo che recita un ruolo da uomo; Gustavo va da Ulrica travestendosi da marinaio, nel libretto da pescatore. In tutta l'opera le persone continuano a cambiare, a mascherarsi e smascherarsi, come facciamo noi nella vita».

Il Coro che ruolo ha?

«Il Coro ha un suo posto preciso; tutti i membri sono vestiti da uomo perché raffigurano lo sguardo distaccato, esterno, della società».

Il progetto di regia nasce da Graham Vick, scomparso in luglio. Lei ha “ereditato” le indicazioni artistiche. Cosa c'è di Vick e cosa di Spirei?

«È difficile da dire. Mi chiese di tradurre le sue note di regia, perché non era soddisfatto della traduzione che gli avevano proposto. In quel momento, ero lontanissimo dall'immaginare ciò che sarebbe successo. Le sue note sono diventate il materiale su cui lavorare. Un materiale scarno; mi ha aiutato il cammino ventennale che ho percorso con lui. Sono stato suo assistente, ho imparato da lui il mestiere. Questo spettacolo era suo ed è diventato mio; ho fatto mia la sua visione che condivido appieno».

Il pubblico di Parma è molto legato alla tradizione, lo avrà visto anche dalle polemiche di questi giorni. Come pensa che accoglierà questo «Ballo/ Gustavo III»?

«Non ho idea. Spero sempre che il pubblico venga all'opera con mente aperta. Il teatro ci deve dare chiavi di lettura per comprendere la società, le altre persone».

Certo - e non solo a Parma - da molto tempo si dibatte dei limiti del “teatro di regia”.

«A volte non è dibattito. Ci sono persone che vogliono le cose fatte sempre nello stesso modo, come se io volessi essere sempre come ero a vent'anni».