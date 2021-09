Aldo Piazza: «La Queer night? Un bel gioco»

«L'idea mi è piaciuta molto e vorrei che questa fosse quasi la normalità. Prima di entrare, ci chiedevamo: ma perché non possiamo farlo normalmente?». Matteo Giagnorio è un amante dell'opera di Giuseppe Verdi e alla prova generale de «Un ballo in maschera», in occasione della Queer night del Verdi off, la serata in cui il pubblico under 30 è stato invitato a vestirsi nel modo che più lo rappresenta, è venuto con del make up scuro sugli occhi. Come accaduto ad altri coetanei, l'esperimento di entrare al Teatro Regio con un travestimento o un accessorio, lo ha convinto. «L'invito è stato colto ed essendo una prima volta la ricezione del messaggio di travestirsi non è andata male - ha spiegato Aldo Piazza, artista e cerimoniere della serata, che lunedì ha accolto il pubblico prima della rappresentazione, accompagnandolo in sala -. Tre ragazze, per esempio, avevano i baffi come Verdi, così come altri avevano un outfit che richiamava il suo completo. Tre signore, invece, hanno comprato la maglia con l'immagine del maestro tanto discussa (quella con il busto fuxia, ndr) e l'hanno sfoggiata subito, dicendo di volerlo fare per opporsi a tutte le polemiche».

E a proposito di questo, Piazza, che ha spiegato di «essere abituato a questo tipo di rumor», ha voluto rimarcare il significato della proposta: «Si è fatto un gran parlare di un'immagine che non aveva nulla di offensivo. È stato un gioco, un'espressione artistica e l'arte, spesso, è anche provocatoria ed è un bene che lo sia. Non ci ho trovato niente di cosi scandaloso e credo che Verdi, che a quanto si dice era un anticonformista, probabilmente si sarebbe fatto una gran risata. Quando montano certe polemiche, purtroppo, si perde il focus della serata: innanzitutto eravamo presenti alla prova generale di un'opera importantissima, che ha restituito uno spettacolo degno del nostro tempo, molto fantasioso, con luci e scene stupende e un cast artistico molto potente».

«Il foyer è apparso diverso ma non credo abbia perso la sua aura solenne, si respira lo stesso clima», confermano Matteo Ferrari e Annalisa Ottaviani. Renata Orlandoni e Regina Granda si sono vestite da dandy: sono due musiciste classiche e pensano che l'idea abbia contribuito a diffondere la musica tra i più giovani. «La serata è stata come me l'aspettavo: ho trovato giovani entusiasti e spero si possa ripetere nelle prossime edizioni - conclude Piazza -. Aver ricevuto questa chiamata dal teatro, è stato come coronare un sogno: rappresenta un riconoscimento del mio personaggio, all'interno del tessuto sociale e culturale della città. Mi sono sentito onorato e sono grato di aver avuto questa opportunità».

Giovanna Pavesi