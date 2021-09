Code infinite nel traffico, nel mirino le nuove ciclabili

Gian Luca Zurlini

Un detto popolare recita che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Ed è la perfetta sintesi di quanto sta accadendo nel traffico cittadino in questo inizio di autunno, che, nonostante non sia ancora arrivato il vero maltempo, si sta rivelando un vero e proprio girone infernale per i malcapitati automobilisti in transito per alcune strade cittadine nelle ore di punta soprattutto (ma non solo) del mattino.

Viale Rustici e viale Pasini

Due fra i maggiori punti di ingorgo sono viale Rustici e viale Pasini: non certo gli unici, (esemplare il caso del maxi ingorgo che si crea ogni mattina da piazzale Marsala fin quasi al Petitot semplicemente perché non si è pensato a un semaforo pedonale a chiamata all'inizio di viale Caprera ndr) ma quelli che creano maggiori proteste negli automobilisti perché la situazione è considerevolmente peggiorata con la realizzazione delle nuove piste ciclabili, inaugurate nel periodo estivo, quando il traffico non era così intenso da generare grandi problemi. In questi giorni di settembre, poi, i problemi sono acuiti dall'assenza del servizio "Happy bus" che porta un numero ancor maggiore di auto sulle strade negli orari di inizio e fine delle lezioni scolastiche generando quell'ingorgo generalizzato che in passato si vedeva soltanto nei giorni di pioggia intensa. L'impresione è che però, se non ci saranno interventi per riorganizzare la viabilità, soprattutto in viale Pasini, code e ingorghi sono destinati ad aumentare con l'arrivo della pioggia e del maltempo. Non va inoltre dimenticato che, con l'avvento del Covid, sono molte le persone che hanno scelto di non utilizzare più i mezzi pubblici per il timore di poter essere contagiati e questo porta a un ulteriore aumento delle auto circolanti.

Le lamentele dei lettori

Intanto, sul nostro sito, fioccano i commenti di protesta dei lettori che ogni mattina si trovano di fronte a una vera e propria "via crucis" per recarsi al lavoro o per accompagnare i figli a scuola. «Applausi all'idea di una città più verde - scrive Sandra -. Però le piste ciclabili non dovrebbero diventare l'enesima spina nel fianco. E quella di viale Pasini andrebbe tolta perché provoca troppo aumento di traffico». Francesco invece scrive che «ho sempre percorso da anni viale Vittoria e viale Pasini per arrivare al mio posto di lavoro, ma da quando sono iniziate le scuole, con l'assurda riduzione a una corsia di viale Pasini, ci metto il doppio del tempo per fare la stessa strada».