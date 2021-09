Fungaioli all'assalto, troppe auto: chiusa la strada dei Lagoni

Beatrice Minozzi

Persone che già alle due di notte prendono d'assalto la foresta demaniale dell'alta Val Parma e oltre 500 macchine parcheggiate alla bell'è meglio sulla strada che dai Cancelli conduce ai Lagoni, tanto da rendere difficoltoso, in alcuni punti, il transito delle auto.

E' questa la cronaca di un «folle» sabato di fine estate, il primo in cui nel sottobosco di Badignana hanno fatto la loro prima «uscita» di stagione gli attesissimi funghi porcini. A prendere d'assalto l'alta val Parma, ed in particolare la zona tra Badignana e i Lagoni, sono stati infatti gli intrepidi fungaioli, che non appena hanno sentito nell'aria l'inconfondibile profumo di funghi, si sono riversati in massa nei boschi.

In massa, appunto, decisamente troppi. O per lo meno troppe erano le auto parcheggiate nella zona, a discapito della sicurezza di questi splendidi luoghi. Motivo per cui l'amministrazione comunale, d'accordo con il Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano e il Consorzio Montano, ha deciso di correre ai ripari e di emanare un'ordinanza che limita il traffico sulla strada che dai Cancelli conduce al Passo della Colla passando dai Lagoni.

Da domani fino al 31 ottobre quindi, la strada sarà chiusa al transito (e sarà vietata la sosta) in orario notturno, vale a dire tra mezzanotte e le 6,30 del mattino, mentre in orario diurno, nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica, sarà consentito l'accesso dalla località Cancelli ad utenti motorizzati fino all'esaurimento di 150 posti auto e 50 motocicli contemporaneamente. Nelle stesse giornate sarà invece vietato il transito tra il Passo della Colla e Lagoni.

«E' una scelta che in primis tutela i frequentatori della zona – spiega il sindaco Giuseppe Delsante -. La pratica della raccolta funghi ha raggiunto dei numeri che vanno gestiti, perché la sicurezza viene prima di tutto: con questa ordinanza, quindi, proseguiamo sul percorso della sensibilizzazione sulla fruizione sostenibile della nostra montagna».

«Questo fine settimana abbiamo dovuto chiedere l'intervento della Polizia Municipale per evitare che i veicoli ostruissero il passaggio – spiega il direttore del Parco Nazionale, Giuseppe Vignali -: la situazione non era sostenibile, tanto che anche alcuni fungaioli ci hanno chiesto di intervenire per evitare che questa circostanza si potesse ripetere». Vignali ribadisce la necessità di farlo prima di tutto per tutelare la sicurezza pubblica, visto che con la strada interrotta dai mezzi parcheggiati il transito risulterebbe difficile se non impossibile anche per i mezzi di soccorso. Incaricato di far rispettare l'ordinanza sarà il Consorzio Montano, che effettuerà i controlli e chiuderà la strada quando il numero massimo di auto sarà raggiunto.