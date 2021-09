Ladri di notte in 4 case. Gli abitanti: «Abbiamo paura»

Riccardo Zinelli

È stata una nottata di paura quella vissuta domenica dagli abitanti di Cozzano e del Villaggio Pineta. Ben quattro case, fra le 20.30 e le 23, sono state «visitate» da una banda di ladri.

Tre gli episodi segnalati al Villaggio Pineta, fra via Bodoni e via Monte Pozzo.

L'allarme è corso sul gruppo WhatsApp del controllo di vicinato nato per raccogliere le segnalazioni dei residenti sul tema della sicurezza.

In una casa in Pineta, durante il tentativo di effrazione, i proprietari si trovavano all'interno. Un'incursione, invece, a Cozzano paese, dove la vittima si è vista costretta ad esplodere in aria un colpo d'arma da fuoco per mettere in fuga i malviventi. «Quei ladri hanno messo sotto scacco un paese - racconta una delle vittime, che si trovava in casa durante il furto -. Sono passati alcuni giorni ma abbiamo ancora molta paura. Dopo quel che è successo non ci sentiamo più al sicuro, né io né mia moglie».

Le razzie sono iniziate verso l'ora di cena. Alle 20.30 due coniugi, proprietari di una casa in via Bodoni, rientrano dalla passeggiata con il loro cane. Trovano la finestra della cucina scassinata e la casa messa a soqquadro: i cassetti sono scalzati dalle guide e la loro roba è sparsa dappertutto. I ladri, però, non hanno portato via nulla, probabilmente perché in cerca di oro e denaro che non hanno trovato. La lunga notte dei ladri è però solo all'inizio. Alle 22.30 il secondo colpo. Due coniugi sono in casa in via Monte Pozzo. Dormono al piano rialzato. Sentono dei rumori da pianterreno, dapprima deboli, poi sempre più forti. Nonostante la tensione di quei terribili momenti, si fanno coraggio e scendono per andare a controllare. Quando arrivano in cucina i rumori si sono fatti fracasso: qualcuno, dopo aver rotto la serratura dello scuro, sta rompendo la chiusura della finestra. «Devono essersi accorti di noi, perché quando mi sono affacciato mettendomi a urlare ‘chi c'è? chi c'è?' erano già scappati - spiega la vittima -. La cosa che più m'impaurisce è che abbiano provato ad entrare nonostante la macchina in cortile, che avvertiva della nostra presenza in casa. Abbiamo subito telefonato ai carabinieri. Mentre parlavamo con la pattuglia, giù da Cozzano si è sentito uno sparo». Lo sparo è stato esploso dal proprietario della casa «visitata» a Cozzano paese per mettere in fuga i ladri. Testimoni raccontano che «erano almeno due, con i volti travisati da un cappuccio, e si sono dati alla fuga nei campi». La quarta abitazione presa di mira è di altri due coniugi, sempre in via Monte Pozzo.

I padroni non erano in casa quando i ladri hanno agito. Qualche giorno dopo hanno però scoperto che i malviventi erano entrati anche lì: la loro roba era buttata per terra e uno scuro era stato forzato al primo piano.