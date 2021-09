Lei lo lascia e lui la minaccia per mesi, poi patteggia 1 anno e mezzo

Pieno di attenzioni. E generoso. Così si era mostrato quando Laura (la chiameremo così) aveva bisogno di un sostegno in quel periodo di angoscia e fatica: due lunghi mesi di ricovero della madre. Ma lui c'era: una presenza rassicurante. Da conoscente di vecchia data, era diventato amico, poi un compagno. Sempre disponibile, ma allo stesso tempo piuttosto geloso. Tanto da non gradire particolarmente le visite frequenti della sorella di Laura e del suo fidanzato. Fino a scatenare una lite in un bar vicino a casa, tentando anche di lanciare una sedia contro l'uomo. Un'esplosione d'ira che aveva convinto Laura a lasciarlo. E subito dopo era cominciata la persecuzione: messaggi e chiamate pieni di insulti. Oltre a quella lettera lasciata sul luogo di lavoro di Laura, con una dedica inequivocabile: «Con tanto amore bastarda».

Parmigiano, 61 anni, per un periodo è finito anche ai domiciliari, e ieri ha patteggiato 1 anno e 6 mesi. Il giudice gli ha concesso la sospensione della pena purché per almeno sei mesi faccia un percorso riabilitativo in centro per uomini maltrattanti.

Dopo l'addio era passato alle minacce, oltre ad aver preteso la restituzione dei regali che aveva fatto a Laura. L'aveva tormentata, anche pubblicando su Facebook una sua foto corredata da una serie di insulti. Un giorno aveva tempestato di chiamate anche sua madre. E quando lei aveva bloccato il suo contatto, si era scatenato lasciando messaggi (insolenti) in segreteria.

r.c.