Monticelli, fabbro in attività a 91 anni

Riccardo Zinelli

Gianfranco Soncini, un fabbro da record: a 91 anni in cantiere. A fine anno la meritata pensione. Nel centro di Monticelli, fra i caseggiati attorno alla piazza, c'è la ditta Soncini. Fondata nel 1888, a condurla oggi due fratelli: Gianfranco e Angelo. L'hanno ereditata dal padre, che a sua volta l'ha ricevuta dai propri genitori.

Così, di generazione in generazione, l'attività è sempre rimasta a conduzione familiare. Ed è stata sempre a Monticelli. Infatti, appesa in bella mostra nella sede della ditta, c'è una foto d'epoca del 1917 che ritrae Durando Soncini - classe 1866 e avo di Gianfranco e Angelo - con i suoi tre figli maschi al lavoro nella prima storica sede: una bottega da fabbro situata dove ora c'è piazza Fornia. «Siamo originari del reggiano - spiega Gianfranco Soncini - precisamente di Gattatico. Ma la nostra ditta è sempre stata a Monticelli». Classe 1930, Gianfranco si è sempre dedicato con passione al suo mestiere: il fabbro. Suo è il ramo d'attività della ditta Soncini che si occupa di ferro. «Ho iniziato a lavorare a 12 anni» racconta Gianfranco, che adesso di anni ne ha 91 ma che per ora continua a lavorare. Nonostante, a fine anno, l'intenzione sia quella di riposarsi dopo una vita intera dedicata a plasmare il ferro. «Nella mia carriera ho avuto tante soddisfazioni - aggiunge Soncini -. Nel dopoguerra tutti i cancelli, le cancellate e i portoni in ferro delle case di Monticelli sono usciti da qui, dalla nostra attività. A fine anno ho pensato che potrei anche fermarmi, data l'età. Ma finché c'è la salute continuerò volentieri a fare il mio lavoro. Lo sa? Quando un mestiere piace, lavorare non è fatica». A riprova della sua grande energia Gianfranco, ha completato l'ultimo lavoro «grosso» in paese a Monticelli: una nuova cancellata di 50 metri, più un cancello di oltre 5 metri, per la famiglia Marmiroli. E il committente è rimasto davvero soddisfatto del lavoro svolto da Gianfranco che, a 91 anni, si è recato personalmente sul cantiere assieme a due muratori. Durante la sua lunga carriera, la ditta Soncini ha ricevuto numerosi premi ed encomi. Il più importante? La medaglia d'oro per la fedeltà al lavoro e al progresso economico, consegnata nel 1968 alla Camera di commercio di Parma dal ministro Bonomi al padre di Angelo e Gianfranco. Non solo. Gianfranco è stato premiato personalmente dalla sezione di Montechiarugolo della Confederazione nazionale dell'artigianato nel ‘92. E più di recente, nel 2012, i Soncini hanno ricevuto la benemerenza della Stella di San Donnino.