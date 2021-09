Addio a Mauro, calzolaio e campanaro tuttofare

Bedonia Nei giorni scorsi è scomparso Mauro Ponzini “U Mauru de Felise” e Bedonia ha perso un altro dei personaggi più conosciuti ed amati dalla comunità.

Mauro aveva 82 anni, era nato a Bedonia il 12 dicembre del 1938, era il calzolaio di piazza senatore Lagasi, ed il campanaro tuttofare della parrocchia, la sua bottega-laboratorio era proprio davanti all’ingresso principale della chiesa parrocchiale di Sant’Antonino ed era un punto strategico da dove Mauro riusciva a controllare tutto. La sua bottega è stata per oltre cinquant’anni il punto di riferimento non solo per Bedonia ma per tutti i contadini e gli agricoltori delle frazioni dell’alta Valtaro e della Valceno che il sabato, giorno di mercato, scendevano a valle con le loro calzature da riparare per poi tornare nelle loro case con le scarpe “come nuove”. Accoglieva i clienti con un sorriso e per alleviare i loro disagi li faceva accomodare sulla vecchia seggiola impagliata che teneva dietro la porta d’ingresso. La chiesa parrocchiale di Sant’Antonino fino a qualche anno fa era stata la sua seconda casa, aveva le chiavi e ne era estremamente orgoglioso, dall’alba al tramonto era vigile ed attento, sempre presente ad ogni evento. Raccoglieva la questua, portava la croce durante i cortei e le processioni, in caso di bisogno serviva i parroci durante la messa, era il sacrestano durante le benedizioni pasquali, si occupava delle pulizie sia all’interno che all’esterno della “sua chiesa”. Era l’uomo fidato dei parroci e benvoluto dai fedeli, non a caso a celebrare il rito funebre presieduto da Monsignor Lino Ferrari vi erano ben otto sacerdoti arrivati da ogni parte della Diocesi per portare il loro saluto ed il loro segno di gratitudine a “Mauru de Felise”. Mauro era un appassionato di musica e per oltre trent’anni aveva suonato il clarinetto nella banda musicale di Bedonia, da qualche tempo aveva passato il testimone alle giovani leve che da lui hanno ricevuto tanti consigli e proprio all’uscita dalla chiesa lo hanno salutato regalandogli un piccolo concertino diretto dal maestro Daniele Cacchioli, alcuni brani eseguiti al flauto, al clarinetto e al sax che hanno davvero commosso i famigliari e i tanti amici. Mauro de Felisa lascia nel dolore il fratello Remo con Gabriella, le sorelle Elena e Lucia i nipoti ed una comunità commossa e più triste che lo ricorderà per la sua generosità, per la sua fede e per la sua innata bontà.

Giorgio Camisa